Мост в Румынию Орловка-Исакча: решение о строительстве уже принято

Уже более десяти лет ведутся жаркие разговоры о строительство моста через р. между населенные пункты Орловка (Украина) и Исакча (Румыния). За это время разрабатывались проекты, велись переговоры на уровне правительств, экспертной среды и бизнеса, однако, как всегда, когда доходило до конкретики, планы строительства откладывались в долгий ящик. И вот, наконец, процесс сдвинулся с мертвой точки! Об этом пишет издание Facenews. Подробности – далее в материале.

Видео дня

Южные ворота в Европу

Строительство моста Орловка-Исакча через реку Дунай призвано стать частью большого южного (дополнительная альтернатива западному) транспортному коридору и соединить Украину с Европейским союзом через Румынию.

Проект "South Gate to Europe" разрабатывался в Украине еще при президентстве Виктора Януковича. Кроме строительства автодорожного пограничного моста через реку Дунай предполагалась прокладка железнодорожного пути сообщением Измаил-Рени и расширение автодорожных путей. К тому времени были пройдены все необходимые экспертизы, но проект был заморожен.

В 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко решил реанимировать идею. В ходе встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым общественности было презентовано инвестиционное предложение строительства моста через Дунай в районе населенных пунктов Орловка-Исакча. Порошенко отметил тогда, что после открытия моста – это кратчайший путь, как между Украиной и Болгарией, так и на всем коридоре между Балтикой и Черным морем.

И действительно, сейчас, чтобы проехать в европейские страны с юга Украины, нужно ехать через Молдову. Это крюк более ста километров. Соответственно для перевозчиков это вливается в существенные дополнительные расходы и неудобства. Таким образом, строительство моста соединяет транспортным коридором не только Украину, Румынию и Болгарию, но и открывает коридор сообщения с Турцией и другими странами ЕС.

Недавно в СМИ появилась информация, что украинские члены правительства вместе с внешними партнерами вернулись к идее развития южного транспортного коридора. Отмечается, что в ближайшие годы будет построено не только железнодорожное полотно (будет реализовывать "Укрзалізниця") по Европейским стандартам, но возможны ремонт и расширение автодороги Одесса-Рени. Также в рамках развития южного транспортного коридора обсуждается и строительство параллельного автобана Одесса-Рени, который будет гораздо короче существующей трассы и должен разгрузить транспортный поток.

Так, по информации источников в правительстве, с 2025 г. будет утвержден национальный проект по созданию южного сухопутного коридора связи с Европой через Румынию. Вроде бы уже даже создан международный финансовый конклав по финансированию и контролю за реализацией, который будет включать в себя группы компаний Vanguard, BlackRock, EBRD, ADIA(UAE) и других частных инвесторов.

Лед тронулся: каким будет мост Орловка-Искача?

На сегодняшний день пока нет точной информации, каким именно будет автомобильный мостовой переход между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния) и за какие средства он будет построен. Однако нам удалось узнать некоторые подробности, указывающие на то, что процесс сдвинулся с мертвой точки – между правительствами Украины и Румынии началась конкретная работа по реализации проекта.

Источники сообщают, что сооружение может стать полной копией уже построенного моста "Новая Европа" (на фото выше), более известного как мост Видин-Калафат. Совмещенный автомобильно-железнодорожный железобетонный экстрадозный мост через Дунай между Болгарией и Румынией возле города Видин составляет 3 пролета, имеет общая длина – 3598 м, над водой – 1791 м; высота пилонов достигает 45 м. По мосту проложены 4 полосы для автомобилей, железнодорожная линия, велосипедная дорожка, 2 тротуары.

Болгария подписала с Европейским Союзом меморандум о финансировании проекта в размере 225,8 миллионов евро в 2005 году. Национальное финансирование со стороны Болгарии – 60,8 млн евро, в том числе для близлежащей инфраструктуры в Болгарии – 4 развязки, 7 км железнодорожной линии, 3,5 км автомобильных дорог. Строительство автомобильного и железнодорожного подхода к мосту в Румынии было профинансировано на 57 млн евро со стороны ЕС и 12 млн евро со стороны Румынии. В присутствии еврокомиссара Йоханнеса Хана мост был открыт 14 июня 2013, а с 15 июня 2013 началась эксплуатация моста.

В 2023 году заместитель министра финансов Украины Александр Кава в рамках форума "Транспортная инфраструктура, как важный элемент развития экономики", отметил, что строительство моста мог бы полностью или частично профинансировать Европейский Союз или ЕБРР. Он также добавил, что в то время шли переговоры с Европейским союзом.

"Проект не дешевый. Но в той же самой Румынии месяц назад был запущен мост через Дунай в городе Бреила. Его стоимость составила около 500 млн евро", – добавил Кава.

Это самый дорогой инфраструктурный проект, реализуемый в Румынии за последние 30 лет. Деньги были выделены из Европейского фонда регионального развития.

Мост, который соединяет уезды Бреила и Тулча, а также обеспечивает связь между румынскими провинциями и Молдовой, является самым длинным мостом в Румынии и третьим по размеру в Европе. Также мост является самым высоким сооружением в Румынии. Длина моста 1,9 км, он имеет две полосы движения в каждую сторону.

Мы в переговорах с Европейским Союзом. Соответственно, реализация проекта на украинско-румынской границе может быть полностью или частично профинансирована с привлечением средств европейского сообщества", – заявлял чиновник в 2023 году.

Что касается моста через Дунай в районе населённых пунктов Орловка-Исакча (Румыния), то его длина может составить около 800 м. с подходами до 12 км. Однако это не точная информация.

Лед в вопросе строительства моста тронулся 18 октября 2023 года, когда в Киеве состоялось первое совместное заседание Кабинета Министров Украины и Правительства Румынии, на котором сопредседательствовали Премьер-министр Денис Шмигаль и Премьер-министр Марчел Чолаку. По итогам совместного заседания премьер-министры подписали меморандумы и сделали совместные заявления по развитию транспортной и логистической инфраструктуры между Украиной и Румынией.

В результате прошлогодних договоренностей Кабмин утвердил соглашение с Правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь - Сигету-Мармацией (Румыния). Наши источники в Кабинете министров и ОП сообщают, что в скором времени будет подписано такое же соглашение и о строительстве моста через Дунай Орловка-Исакча и, казалось бы, уже даже найдено соответствующее финансирование под реализацию проекта.

Для подтверждения или опровержения данной информации мы обратились за комментарием к чрезвычайному и полномочному послу Румынии в Украине Александру Виктору Микулу, который сообщил, что проект строительства моста Орловка-Исакча представляет интерес для Румынии: "Как таковой, он был включен в Генеральный план развития дорожной инфраструктуры в районе нашей общей границы, который был одобрен во время совместного правительственного заседания, которое состоялось в Киеве в октябре 2023 года".

Посол Румынии в Украине подтвердил, что уже принято решение о строительстве моста и сейчас ожидаются результаты технико-экономического обоснования.

Экономические преимущества от строительства моста

Эксперты отмечают, что открытие нового стратегического для Украины сухопутного южного коридора в Европу с переходом к Ренийским воротам обеспечит стабильность перевозок и создаст эффективную альтернативу западному коридору. Это существенно удешевит путь путешествий, увеличит объем поставок сырья и товаров в ЕС для промышленности и аграрного сектора Украины, ее северной, центральной и южной части.

На сегодняшний день Дунай возле Орловки и дальше можно переплыть только на лодке или пароме. Это создает много неудобств, тормозит наше экономическое развитие и не дает утвердиться Украине как крепкому Дунайскому государству. Кстати, от истока до устья Дунай протекает по территории 10 государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.

"Мост поможет всем: и легковому, и грузовому, и железнодорожному транспорту. Существенная экономия времени, не нужно будет стоять в очередях и доплачивать за лишние километры по пути в Южную Европу. Транзит через Молдову заставил перевозчиков увеличить расстояние на 150-170 км и доплачивать за виньетку", – говорит представитель транспортного бизнеса. После закрытия портов с началом полномасштабной войны не работали контейнерные терминалы Большой Одессы. Ближайший привлекательный контейнерный порт находится в Констанции (Румыния) в 145 км от Орловки. 80 процентов грузовиков, пользующихся переходом Орловка-Исакча, контейнеровозы. Сегодня, по сути, порт Констанца – это украинский контейнерный терминал".

Новости о строительстве моста через Дунай Орловка-Исакча вызвали большое оживление у представителей местного бизнеса и зарубежных инвесторов.

"Мы очень вдохновлены планами строительства мостового перехода Орловка-Исакча. Это позволит существенно увеличить транзит товаров из Европы в Украину и наоборот. Это существенно увеличивает прибыль бизнесов, находящихся в центральном и южном регионах страны. Такие города как Рени и Измаил приобретают новый импульс в развитии и развитии, как южный транспортный хаб новой страны. В связи с этим у крупного и среднего бизнеса (зернотрейдеров, производителей подсолнечного масла, экспортеров и импортеров нефтепродуктов) значительно повышается спрос на портовую и складскую инфраструктуру, перевалочные базы в этом районе. Уже сегодня во время войны мы видим повышенный спрос на поиск перспективных территорий из местных и иностранных инвесторов, которые готовы скупать такого рода инфраструктуру. Они понимают, что после открытия моста стоимость таких объектов увеличится в разы", – говорит представитель Торговой палаты.

Безусловно, это также оказывает положительное влияние на доходность местного населения, увеличивает количество рабочих мест, приток инвестиций, и в целом оживит экономическую ситуацию в южном регионе Украины. Это строительство также даст импульс и развитию малого бизнеса в регионе: быстрый обмен товарами, стоянки для автотранспорта, заведения торговли и питания, различные сервисные услуги и т.д. Поэтому с надеждой будем наблюдать за строительством транспортного коридора и, в завершение, можем пожелать сил правительствам Украины и Румынии в реализации проекта.