Молитвы на Покров: как просить о замужестве, защите и покровительстве для воинов

1 октября в Украине отмечают один из самых больших христианских праздников – Покров Пресвятой Богородицы. По традиции, в этот день верующие обращаются к Божьей Матери с молитвами о любви, семейном счастье, детях, здоровье и душевном спокойствии.

Видео дня

Покрова издавна считалась символом особого покровительства для украинцев. Верующие говорят, что в этот день молитвы приобретают особую силу. OBOZ.UA публикует молитвы по случаю праздника.

Молитвы о замужестве и счастливой семье

Для незамужних девушек Покрова издавна была праздником надежды. Считалось, что именно в этот день молитвы к Богородице помогают найти суженого и создать крепкую семью. Женщины молились о встрече с верным мужем, искренней любви и счастливой супружеской жизни.

Традиционно такие молитвы произносили утром перед иконой Пресвятой Богородицы, зажигая свечу. Важно было просить не только о замужестве, но и о счастье и гармонии в семейной жизни.

"О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву эту от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее к Престолу Бога Твоего Сына, пусть милостив он будет к просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрый нас покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего для нас всех благ: супругам любви и согласия, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем нам духа разума и благочестия, духа милосердия и кротости, духа чистоты и правды".

Молитвы за защиту и мир в семье

Такие молитвы часто читают вместе всей семьей, благодаря за полученные блага и прося о новых силах для преодоления трудностей.

"О, Пресвятая Владычица Дева Богородица, пусть, отвечая на мою мольбу и Твое молитвенное заступничество, всемогущий и милостивый Бог Своей Господней силой и благодатью спасет и сохранит под Небесным Покровом Твоим моих детей (имена), всех отроков и младенцев, крещеных и безымянных, и тех, что в утробе материнской.

Покрой их ризой Твоего материнства, чтобы под водительством и вдохновением Святого Духа взрастить их в страсти Божьей и в повиновении родителям, умоляй Господа моего и Сына Твоего, чтобы даровал им все должное и полезное для достойной и благочестивой жизни, исцеления и спасения их. Поручаю их родительской Божьей защите и материнской заботе Твоей, ибо Ты есть Божественная Покрова рабам и детям Божьим, а затем – и Твоим. Аминь"

Молитвы за воинов и победу Украины

Особое значение Покрова приобретает в современных условиях войны. Молитвы за воинов можно произносить не только в храме, но и в любом месте, даже дома или на природе. Главное – искренняя вера и открытое сердце.

Сильная молитва за украинских воинов

Боже Великий, Боже Всесильный! Мы, грешные дети твои, в смирении сердец наших приходим к Тебе и склоняем головы наши. Отче! Прости проступки наши и проступки отцов, дедов и прадедов наших. Прими ныне, умоляем тебя, искреннюю молитву нашу и благодарность нашу за безграничное милосердие Твое к нам. Выслушай наши молитвы и прими мольбы сердец наших. Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, добрую судьбу и счастье ей дай. Премилостивый Господи, всем, кто приходит к Тебе с мольбой, подай милость Твою. Умоляем Тебя, Боже, за воинов и защитников, за братьев и сестер наших и за всех тех, кто нуждается в твоем милосердии и помощи твоей. Соедини нас всех в единую большую Христову семью, чтобы все люди Украины нашим единством и победами славили великое имя твое всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о благословении защитников Украины

Предвечный Творче, Господь мира и добра, своей непостижимой силой стань сегодня на защиту твоих верных сыновей и дочерей, которые, рискуя собственной жизнью, стали на защиту своего народа.

Будь для каждого из них силой и мощью, верной опорой в момент испытаний и светлым горизонтом в сумерках угроз. Увенчай их усилия победой добра над злом, правды над ложью, справедливости над обидой. Подведи каждого, кто споткнется; верни каждого, кто потеряется; повесели каждого, израненного сердцем; духовное воскресение даруй всем павшим за своих братьев и сестер. Сделай воинов наших надежной опорой для украинского народа - его щитом и его надеждой. А в грозном бою дай каждому из них силы и отваги не сойти с дороги, ведущей к окончательной победе. Помоги погибшим украинским воинам найти дорогу в Царство Небесное и найти покой их душам.

Боже, пусть будет завтра, и пусть будет мирный рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины - украинский воин! Аминь.

Молитва Богородицы для женщин за мужа-военного

О Пречистая Дева, Мать Господа Всевышних сил, неба и земли казацкой Царица! Прими мою, Рабы Божьей (имя) молитву за мужа моего (моего), который стал на защиту своей родины Украины от жестокого захватчика.

Защити нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Богу и Сыну Твоему, чтобы смилостивился к защитникам нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Всечестное имя Твое с верой и любовью.

Будь милосердна к Рабу Божьему (имя) и защити его своей силой! Молюсь к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к всемогущей заступнице и проводнице спасения нашего! Охраняй защитника Украины от опасности и всяческих угроз, наполни его душу отвагой, а в его врагов всели страх и стыд.

Сохрани соборность земли нашей украинской, покрой нас святым Твоим омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата. Да будет в стране нашей правда Господня, и так сохранится независимость и непокорность украинских земель. Аминь.

OBOZ.UA также публиковал полный календарь церковных праздников на октябрь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.