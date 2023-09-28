Иногда случайные, казалось бы, слова очень точно отражают суть сложного явления. Это касается и чисто мордорского типа человека.

Знаменитого юного тиктокера из россии Даню Милохина спросили, кто руководил страной перед Ельциным и путиным Он ответил: "СТАЛИН". Период 1953-1991 в мозге его, таким образом, никак не отразился. Тиктокеру это не нужно.

А вот пример более древний. Знаменитый певец Фёдор Шаляпин рассказал в своей книге случай из жизни. Охранник ленина Эйно [Абрамович] Рахья заявил ему, что таких, как он, Шаляпин, надо резать, и пояснил: "Ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над [другими] людьми. ТАЛАНТ НАРУШАЕТ РАВЕНСТВО".

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В одном случае налицо отсутствие "лишней" информации на основе стандартной для мордора неграмотности, в другом — терроризм на основе зависти. Дебильность и жестокость. Две базовые скрепы души россиянина. Русский кумир русской молодёжи и финн с еврейским отчеством — из разных народов и времён, но суть российского духа отразили удивительно чётко. Для россии это действительно очень характерно. Резать и сталин, сталин и резать. Прочее — лишнее.