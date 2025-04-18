Мечтала выступать на сцене в театре: в Днепре российский дрон убил талантливую будущую актрису

В Днепре российский дрон убил 17-летнюю студентку Днепропетровского профессионального культурно-художественного колледжа Веронику Карячку. Девушка была на улице возле студенческого общежития, когда раздался звук "Шахеда". Она сразу бросилась в подъезд, но не успела спрятаться.

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Не успела добежать до укрытия

17-летния студентка Днепропетровского колледжа культуры Вероника Карячка в тот вечер 16 апреля с друзьями гуляла во дворе студенческого общежития. Девушка качалась на качели, когда послышался ужасный звук российского "Шахеда".

Она вместе с друзьями бросилась в подъезд, но не успела укрыться, когда раздался жуткий взрыв. Осколок пробил девушке сонную артерию, она тут же погибла. Друзья уже ничем не могли ей помочь.

Смерть юной студентки потрясла всех, кто ее знал. В колледже, в школе №4 Никополя, где до 9-го класса училась Вероника, не могут поверить в то, что ее нет.

Мечтала стать артисткой

Вероника хорошо училась, была доброй, порядочной, отзывчивой девочкой. Об этом OBOZ.UA рассказала директор Никопольской школы Оксана Скрипник.

"Она была очень артистичной, увлекалась драматургией. Очень талантливая девочка, у нас сохранились ее рисунки, она очень хорошо рисовала. Ее младшая сестра тоже занимается в той же театральной студии, что и Вероника", – добавляет директор.

В семье трое детей, Вероника была средней, а кроме младшей Насти есть еще старший брат.

"Вероника десять лет занималась в нашей студии, пришла еще совсем маленькой. Она очень талантливая. Исполняла много главных ролей в спектаклях, мы часто ездили на фестивали и конкурсы, практически везде она получала дипломы. Она была очень яркой личностью. Мечтала стать актрисой театра, поэтому и поступила в этот колледж, уехала учиться в Днепр", – вспоминает о ней Ирина Лагутина, руководитель образцовой театральной студии "Большая перемена" при Никопольском доме детского и юношеского творчества.

Преподаватель говорит, что последний раз виделась с Вероникой недавно, она приезжала домой в Никополь и с мамой приходила в гости. Девушка рассказывала, как ей нравится учиться, о своих театральных работах.

Веронику ждало большое будущее, однако российские захватчики так и не дали ей шанса его получить.

Прощаться с Вероникой будут 19 апреля в ее родном Никополе.