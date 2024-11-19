Машину разорвало на части: появилось видео момента ликвидации топ-военного ЧФ, который приказывал бить ракетами по Украине

В соцсетях появилось видео, где виден момент взрыва автомобиля начальника штаба – первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана Валерия Транковского. Джип с капитаном взорвался 13 ноября в оккупированном Севастополе на дороге возле магазина по улице Тараса Шевченко.

Видео дня

Об этом сообщает российский Telegram-канал. Известно, что в результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он скончался от потери крови.

Следует отметить, что ранее в Службе безопасности Украины подтвердили ликвидацию руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе. Там заявили, что уничтожение военного преступника, причастного к обстрелам Украины, совершено силами Службы.

Именно Транковский отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. По его приказу оккупанты ударили по Виннице в июле 2022 года ракетами "Калибр": тогда погибли 29 мирных жителей города. Он также был причастен к многочисленным атакам по Одессе.

Пропагандисты в РФ заявляли, что перед подрывом автомобиля за Транковским следили в течение семи дней. Самодельное взрывное устройство, заложенное под днище автомобиля, было активировано дистанционно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Севастополе взорвался автомобиль с российским оккупантом, об этом стало известно утром 13 ноября. Сначала появилась информация, что речь идет о "капитане 1-го ранга", затем – что он являлся начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ и звали его "Валерий Т". Автомобиль, под который неизвестные заложили взрывное устройство, взлетел в воздух либо во время движения, либо во время остановки возле одного из супермаркетов на улице Шевченко в оккупированном Севастополе.