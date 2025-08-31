Майор 'Гавайи' из ССО: рассказ о том, как выжить и спасти других

Военный медик, который прошел путь от добровольца медэвакуации в зоне АТО до руководителя медицинской службы одного из самых известных подразделений Сил специальных операций – 6-го отдельного полка "Рейнджер". Майор с позывным "Гавайи" – человек, который сочетает хладнокровие хирурга и решительность спецназовца.

– Откуда такой необычный позывной – Гавайи?

— Да это с 23-го. Воевали на Херсонщине, на нашей медицинской локации жарко было со всех точек зрения, и некоторое время работал немного в необычном снаряжении – шортах, берцах и... майке гавайке, на которую одел бронежилет. Вот ребята под прикольный прикид сразу и приклеили псевдо.

– Вы – кадровый офицер. Поэтому целенаправленно прокладывали себе путь в армию...

– Абсолютно правильно. Окончил Винницкий медицинский университет, его военную кафедру, после того – Украинскую военно-медицинскую академию.

Вообще-то я с детства мечтал вступить в ряды Вооруженных сил, грезил 8-м полком специального назначения. И буду откровенным – серьезно готовился. Когда учился в медицинском колледже, а затем в вузе, какими только видами спорта не занимался: выступая от львовского спортивного клуба "Богатырь", становился чемпионом области и получал призовые места на международных соревнованиях по дзюдо, был кандидатом в мастера спорта по хортингу, имел первый разряд по греко-римской борьбе и третий разряд – по боксу. Более того – с 16-ти лет даже занимался парашютным спортом, имел опыт прыжков. Так вот, все приобретенные умения и навыки в различных дисциплинах во время службы в ССО оказались очень полезными.

Кроме того, имел опыт подготовки в различных военно-патриотических организациях, впоследствии проходил сборы, организованные 36 бригадой береговой обороны в Перевальном, и участвовал в учениях 95 аэромобильной бригады в Житомире.

В 2014 году планировал подписать контракт с 80-й галицкой бригадой ДШВ, но, поступив в медицинский вуз, пошел в АТО в качестве добровольца-медика, работал в медэвакуации. Параллельно грыз гранит науки.

Контракт с ВСУ заключил уже в 2020-м, когда поступил в академию. По ее окончании получил специальность "военный хирург" и попал туда, куда рвался, – в знаменитую "восьмерку" имени князя Изяслава Мстиславича. Когда же весной 2024 года мне предложили возглавить медицинскую службу 6 отдельного полка Рейнджер, я не колебался.

– Слышали историю, что вам удалось в новосозданном подразделении организовать работу службы по новейшим принципам. Поделиться секретами?

– Начну с того, что свою сильную команду я собирал по крупицам. Кто-то из коллег работал раньше в частном медицинском центре, некоторые имели опыт работы в "Госпитальерах".

Главный фактор для меня в вопросах подбора кадров – это мотивация. Надо, чтобы у кандидата было желание, остальному – научим. Я выступаю для подчиненных своеобразным менеджером, даю им карт-бланш, возможность реализовать свои профессиональные замыслы. И стратегический момент – развитие. Я способствую постоянному обучению своего персонала. Люди должны четко осознать, чего они пришли в армию и какому уровню подготовки должны соответствовать. У нас в службе по ключевым темам закреплен определенный куратор, который при моей координации развивает свое направление.

Приятно, что медики нашего подразделения отмечены государственными наградами, в том числе и "рыцарскими крестами". У нас в коллективе система отлажена до автоматизма. Это и серьезные операции, и работа на эвакуации и стабилизационных пунктах, и работа с документами, и коммуникативные функции в процессе реабилитации. Мелочей в нашем деле не бывает.

Моей целью как руководителя является формирование команды, которая мыслит системно, уверенно смотрит в будущее и активно внедряет современные технологии в свою работу. Я искренне горжусь тем, что среди моих подчиненных есть специалисты, которые в определенных сферах превосходят меня по опыту, а в некоторых вопросах и по компетенции. Это дает мне не только возможность самому постоянно учиться, но и создавать условия, в которых каждый член команды может максимально реализовать свой потенциал и развивать свои сильные стороны.

– Боевому медику из-за специфики работы часто трудно морально. Как помогаете коллегам успокоиться?

– Большую ставку делаю на идеологическую подготовку, выступаю в роли некоего замполита. Много рассказываю подчиненным об истории ССО, с чего все начиналось, о героях 3-го и 8-го полков, традициях спецназовцев и конкретных боевых эпизодах.

– Спасая других, наверное, неоднократно приходилось рисковать собственной жизнью...

– Привык уже. Горячо бывало еще во время АТО, когда работал в медэвакуации в районе Зайцево, Попасного, Авдеевки. Однажды в 2016-м попали под плотный снайперский обстрел врага. Чудом выскочили.

– Верите в удачу на войне?

– Конечно. День 22 октября 2024 года навсегда запомнится... Находились на задании в районе, на стабилизационном пункте, с бойцами тактической группы. Прилетел "искандер", я выскочил глянуть – и тут же второй прилет метрах в сорока. Друг погиб, водителя-санитара ранило в колено, а мне осколок попал в плечо. Еще и контузило... Так вот, считаю повезло тогда мне. Железяка как-то пролезла под "броник", но не задела ни почку, ни позвоночник, только плечо. Нонсенс.

– Какая ситуация была самой критической в вашей практике?

– Вспоминается случай, когда я служил в 8 полку. 2023 год, забрали "300-го" с левого берега Херсонщины, привезли на правый в подвал одной из местных больниц. У бойца – тяжелое ранение, чувствую: до госпиталя не дотянет. Обломок в брюшной полости, в животе накопилось 3,5 литра крови, пошел перитонит, имел место геморрагический шок, пришлось делать операцию прямо там. К счастью, спасли с коллегами парня.

Разные истории бывали. Наши медики, а случилось это уже в "шестерке" в январе 2025-го на Курщине, "вытащили" даже пленного: у военного из Северной Кореи было ранение средней тяжести, но из-за осколка начал развиваться сепсис. Оперативную помощь вынуждены были оказывать на стабилизационном пункте.

– А какие ранения считаются самыми сложными?

– Те, которые вызывают внутренние кровотечения. Вот почему в нашем подразделении значительное внимание уделяется обучению по такмеду. Для того, чтобы уровень знаний и навыков по этому вопросу каждого оператора группы был максимально приближен к уровню боевого медика. Работаем над тем, чтобы каждый человек во время эвакуационных мероприятий умел проводить по крайней мере базовые медицинские манипуляции по всем видам ранения.

– По вашему мнению, каким должен быть боевой медик в Силах специальных операций и что для вас является критерием профессионального соответствия?

– По моему мнению, медик в ССО должен иметь мотивацию работать на результат, характер и умение действовать в команде. Можно быть крутым хирургом или анестезиологом, иметь 20 лет стажа, но при этом токсичным в вопросах взаимодействия с коллегами. В военной медицине такие вещи абсолютно не приемлемы.

А еще надо критически мыслить и уметь находить выход из разных ситуаций, даже из худших. Допустим, когда твоя группа находится под плотным огнем или в окружении. Мы учим сохранять хладнокровие и эффективно действовать и в таких обстоятельствах. Amat victoria curam, что в переводе означает "победа любит подготовку". Это главный принцип, которым руководствуемся. А еще девизом – никто, кроме нас!

Хочешь стать частью Сил специальных операций, хочешь служить в 6-м отдельном полку"Рейнджер " – обращайся в "ССО Рекрутинг"!

