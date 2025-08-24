Магазинов почти не было: где в СССР брали стройматериалы

Современный ремонт начинается с похода в строительный гипермаркет: сотни отделов, выбор красок любого оттенка, сантехника на любой вкус. В Советском Союзе такого даже представить было невозможно. Строительных магазинов почти не существовало, а те, что были, не могли удовлетворить даже минимальных потребностей людей.

Приоритет отдавали заводам и государственным объектам, а семьям приходилось как-то "выкручиваться" своими силами. OBOZ.UA рассказывает, как и где в СССР доставали стройматериалы.

Для советского человека ремонт квартиры или строительство дачи было настоящим вызовом. Найти материалы – проблема, решить ее официальными способами почти нереально. Это сформировало целую культуру поиска, где главными инструментами были знакомства, смекалка и взаимопомощь.

Строительные площадки становились главным "поставщиком" материалов. Рабочие выносили кирпичи, древесину или мешки цемента после смены. Это было незаконно, но для многих – единственный способ получить хоть что-то. Милиция время от времени ловила таких "курьеров", но поток не останавливался.

Не менее важную роль играли знакомые. Родственник на заводе, сосед на складе, друг-электрик – все они становились ключевыми фигурами в ремонте. Обмен носил бартерный характер: гвозди меняли на картошку, доски – на помощь в строительстве.

Еще одной альтернативой были базары. На так называемых "толкучках" продавали все – от старых инструментов до "левой" сантехники. Цены там были высокие, качество сомнительное, но иногда это был единственный шанс купить хотя бы краску или проволоку.

Особенно трагической страницей стало появление на рынках вещей и материалов, вынесенных из зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Мародеры продавали мебель, сантехнику, стройматериалы, а покупатели даже не догадывались об уровне радиации.

Хуже всего было с ключевыми вещами:

Сантехника. Ванну или унитаз ждали годами, очереди образовывались еще до открытия магазина.

Краска. Чаще всего продавалась только синяя или зеленая. Белую краску считали настоящей удачей.

Электричество.

"Увидел – бери" – это правило знали все. Покупали материалы впрок, даже если они были ненужны сейчас. Хранили абсолютно все: гвозди, проволоку, доски. Каждый балкон и кладовка были складированием "на черный день".

Вещи для дома делали и собственноручно. Мужчины мастерили столы и полочки, женщины шили и вязали. Соседи объединялись, чтобы строить дачи или ремонтировать квартиры – самостоятельно справиться было почти невозможно.

Причина – в плановой экономике. Заводы выполняли приказы партийных руководителей, которые определяли, что и в каком количестве производить. Реальные потребности людей никого не интересовали. Все лучшее шло на крупные объекты: фабрики, комбинаты, государственные стройки.

