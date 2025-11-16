'Любовь стоит всего': история пары, которая целовалась в поврежденном атакой РФ доме в Киеве, покорила сеть. Фото

После того, как 14 ноября российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, в сети завирусились кадры, на которых пара целовалась в поврежденном РФ доме. Девушка с фотографии рассказала их с мужем историю и еще больше растрогала ею украинцев.

София написала в Instagram, что ее муж – военнослужащий "Азова", иностранный доброволец. Всего два месяца назад он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Теперь же на долю супругов выпало новое испытание – попадание в дом девушки.

"Вижу, как люди распространяют наши фото, поэтому добавлю немного контекста. 10 сентября: он получает пулевое ранение в брюшную полость, едва выживает. 15 ноября: прилет в мой дом, где он помогает мне убрать стекло, еще будучи на костылях.

Мы до сих пор поражены тем, как оно бывает в жизни", – написала героиня фото.

"Все в этом мире или ради любви, или из-за любви, или не имеет значения", – добавила она в своей заметке в Threads.

Эта история нашла отклик в сердцах многих украинцев. Они писали, что любовь сильнее войны, и желали супругам счастья и чтобы их любовь продолжалась и эти фото они впоследствии показали своим внукам.

Некоторым на ум пришли строки из стихотворения "Пливи, рибо, пливи..." Сергея Жадана:

"Любов варта всього –

варта болю твого,

варта твоїх розлук,

варта відрази й мук,

псячого злого виття,

шаленства та милосердь.

Варта навіть життя.

Не кажучи вже про смерть".

"пусть вселенная увидит, что вы очень сильные и больше не будет проверять!", "Ваше фото ... знаете, это уже какой-то символ, это история которая вдохновляет своей силой сквозь трагизм. Вы замечательные, пусть дальше только свет", "Если бы мне сказали, "Покажи, как выглядит любовь", я бы показала ваше фото", "Фото как символ стойкости, как петушок в начале войны", – также писали комментаторы.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя сутки сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме в Деснянском районе Киева. Всего в атакованном российскими террористами доме удалось спасти 68 человек.

В ГСЧС отметили, что всего в столице спасены 68 человек, из них 5 детей. В результате обстрела пострадали 35 человек, спасены 17 человек, из них один ребенок.

Также в ведомстве сообщили, что силами ГСЧС деблокированы тела 6 погибших. Мирные жители погибли в результате российских обстрелов прямо в своих домах под завалами.

