Львов потерял двух защитников: в городе попрощаются с Героями, погибшими на фронте

На войне против российских оккупантов погибли воины ВСУ Иван Спиридонов и Владимир Белоус. Обоих похоронят во Львове 1 мая.

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Чин похорон начнется в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла; затем, ориентировочно в 11:30, состоится общегородская церемония прощания на площади Рынок. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета в Facebook.

Спиридонова похоронят на Лычаковском кладбище, Билоуса – на Голосковском кладбище.

Иван Спиридонов (позывной "Чужой") (27.04.1997–24.04.2025) всего три дня не дожил до своего 28-летия.

Родом Герой из села Малокаховка Херсонской области. Учился в местной школе, потом выучился на агротехнике в Каховском агротехническом профессиональном колледже. Увлекался футболом, участвовал в соревнованиях и был ярым болельщиком донецкого "Шахтера". Также интересовался нумизматикой и историей.

В 18 лет по собственной инициативе поступил на срочную службу в Национальную гвардию Украины. Вернувшись, подписал контракт с 59-й отдельной мотопехотной бригадой им. Якова Гандзюка, в составе которой встретил российское полномасштабное вторжение.

Участвовал в боях за Херсонскую, Запорожскую, Донецкую области в должности главного пулеметчика взвода. Воин получил тяжелые ранения, прошел реабилитацию и вернулся на фронт уже в составе 9-й отдельной бригады беспилотных систем СБС ВС Украины. Погиб 24 апреля.

Владимиру Белоусу (14.08.1989-28.04.2025) было 35. Он родился во Львове. Учился в лицее №18, Львовском профессиональном колледже культуры и искусств и Львовском государственном университете физической культуры им. Ивана Боберского. Получив образование, проходил срочную службу в рядах войск противовоздушной обороны в Одессе.

Белоус был главным сержантом, кадровым военным. С 2010 года служил в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. В 2016-м выполнял боевые задания в зоне АТО. После начала полномасштабной войны в течение определенного периода занимался рекрутингом.

В свободное время Белоус увлекался фотографией и музыкой, виртуозно играл на корнете и гитаре. Он погиб 28 апреля.

Воин написал слова, музыку и исполнил песню ко Дню ДШВ Украины:

Как ранее писал OBOZ.UA, 24 апреля на войне, выполняя боевое задание, также погиб командир разведывательного отделения Сергей Вишенько. У воина родом с Одесщины остался сын.

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