Когда маленький ребёнок внезапно укакается, он, уже сделав это, потом торжественно — по слогам — сообщает: А-а! Именно так в Харькове работает воздушная тревога. Не помню ни единого раза, чтобы она была ДО: только или во время взрыва, или уже после — А-а! Очень своевременно. Но обычно — просто впустую. Никаких претензий, всё понимаю. Лишь констатирую.

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А вот работу банков или супермаркетов тревога парализует весьма эффективно. Иногда на 2-3 часа, причём иногда 2-3 раза в день.

И добавляет ли она при этом безопасности, когда собирает людей в кучу рядом со внезапно закрытым обьектом? О нервной системе граждан уже не говорю — кто это в такое время учитывает…

(Именно так о нас принудительно заботились и до войны — когда была пандемия. 24 февраля 2022 года та забота всюду одновременно прекратилась, и уже даже масок нигде не требовали. То есть задним числом фактически было признано, что всё это было глупостью.)

Интересно наблюдать за реакцией на тревогу в харьковских магазинах. "Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие!" А никто и не реагирует. Вообще. А если кто и дёрнется — остальные улыбаются: наверно, только что вернулся в Харьков.

Ибо даже когда ещё сидели в подвалах — на тревогу внимания не обращали. Сидели — потому что бахало.

Ну а сейчас к тревоге просто привыкли. Как к снегу зимой. Без тревоги уже и не засыпаю. Новый рефлекс. Звучит ежевечернее А-а! — можно спать. Ибо когда, бывало, летели окна, никакого А-а! перед тем не было.