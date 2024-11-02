Легендарный голливудский продюсер, прославившийся 'Унесенными ветром', Дэвид Селзник: сын эмигранта из Киевской области

Дэвид Селзник, к имени которого часто присоединяют эпитеты "великий" и "легендарный", прославил профессию кинопродюсера. Его творческая деятельность в Голливуде пришлась на то время, когда человек этой профессии отвечал не только за поиски средств на съемки, но и за весь кинопроцесс в целом – от работы монтировщиков до режиссуры, музыки и актерской игры. Селзник справлялся с такой задачей виртуозно, успевая везде. Картины, над которыми он работал, удостоились "Оскара" два раза подряд, а сам Дэвид был уверен: его – даже после смерти – будут вспоминать как продюсера знаменитого фильма "Унесённые ветром". Так и случилось…

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Как Железняк стал Селзником

Дедушка Дэвида – Йосеф Железняк, а именно так звучит настоящая фамилия знаменитого продюсера, – родился в находящейся в Киевской области Боярке, откуда вместе с родителями вынужден был выехать в Литву, ведь семья спасалась от еврейских погромов. В Ковно Железняк женился на Иде Рингер, которая родила ему шестерых детей, их первенец – Лазарь – впоследствии и стал отцом Дэвида. Из Литвы семья перебралась за океан – в США, они осели в Питтсбурге и сменили фамилию Железняк на более привычную американскому уху – Селзник, а Лазарь к тому же стал Луисом. Вскоре он женился, в семье появилось двое сыновей – Мирон и Дэвид. В то время его основным занятием стал ювелирный бизнес, который позволял неплохо зарабатывать, а прибыль он инвестировал в проекты, которые казались ему перспективными, – одним из них оказался кинематограф. Сначала он вкладывал деньги в кинопрокат, затем начал работать на старейшей американской киностудии Universal Pictures, где довольно быстро стал продюсером, отвечавшим за производство и прокат фильмов.

Появление Дэвида О. Селзника

Мирон и Дэвид, учившиеся в престижном колледже (средства отца позволяли оплатить их образование), все свободное время проводили на студии, где у Луиса был свой кабинет. Неудивительно, что братья, повзрослев, решили пойти по стопам отца – их, как и его, увлек кинематограф, который они видели не только с лицевой, но и с изнаночной стороны. Тем более, что к тому времени Луис разорился, так что молодым людям стоило подумать о том, как заработать себе на жизнь. Свою карьеру в кинематографе Дэвид О. Селзник, как он стал себя теперь называть, начал, работая ассистентом у Луиса Барта Майера, одного из основателей студии Metro-Goldwin-Mayer, Американской киноакадемии и ее престижной премии "Оскар", который по удивительному совпадению – как и дед Селзника – родился в Дымере. Через несколько лет он женился на дочери Майера Ирен. Но если, как утверждали недоброжелатели, Селзник и рассчитывал на протекцию тестя, то нечего подобного не произошло – напротив, Дэвид долго находился в тени знаменитого Майера. Чтобы переломить ситуацию, он даже перешел на работу на другую голливудскую студию – Paramount Pictures, где начал свою трудовую деятельность как монтажер, после чего снял несколько художественных фильмов в качестве режиссера – успеха они не имели.

"Кинг-Конг"

Следующей ступенькой карьеры Селзника стала киностудия RKO Pictures, на которую он пришел не в самые лучшие для нее времена – ее собственники как раз собрались объявить о банкротстве. Селзник принес студии удачу и деньги, на которые там уже не рассчитывали: спродюсированная им картина "Кинг-Конг", вышедшая на экраны в 1933 году, имела огромный успех. Для фильма, снятого в смеси жанров – это и научная фантастика, и приключенческий триллер, – впервые была применена технология, при которой в одном кадре совмещали игровое кино и анимацию. Специально для съемок было создано несколько фигур огромной обезьяны с двигающимися руками и чертами лица и написана музыка, подчеркивающая эмоциональное состояние героев, что в те времена еще было редкостью. В результате за первый же уик-энд фильм собрал в прокате 90 тысяч долларов, всего прибыль составила 1,7 миллиона. В 1991 году фильм, спродюсированный Селзником, был внесен в Национальный реестр США как "художественное наследие страны".

Заявка на "Оскар"

RKO Pictures назначила Селзнику более чем щедрую зарплату, но он – неожиданно для всех – решил вернуться на студию Metro-Goldwin-Mayer. Впоследствии он объяснял свой шаг тем, что на старом месте он не имел возможности определять политику студии, хотя он хорошо знал, что именно нужно для того, чтобы зритель исправно заполнял залы кинотеатров. Первой его работой на студии тестя стала экранизация романа Льва Толстого "Анна Каренина" с Гретой Гарбо в главной роли: картина пользовалась невиданной популярностью у зрителей, а образ, созданный Гарбо, считается одним из лучших в ее фильмографии. Свою первую номинацию на "Оскар" Селзник получил за фильм "Дэвид Копперфильд". Когда творческая группа приступала к съемкам экранизации романа Чарльза Диккенса, ни у кого не было уверенности в том, что можно вместить такой объемный роман в сравнительно небольшое экранное время. Группе Селзника это удалось, хотя "Оскар" картина не получила.

"Унесенные ветром"…

Звездным – и "оскароносным" – часом для Селзника стал фильм "Унесенные ветром". Права на экранизацию романа он выкупил у его автора Маргарет Митчелл за рекордную по тем временам сумму – 50 тысяч долларов. Интересно, что к тому времени книга еще не стала бестселлером, поэтому даром предвидения Селзника, который смог предугадать успех, остается только восхищаться. Работа над фильмом затянулась: несколько раз менялись сценаристы и режиссеры, а актрису на роль Скарлетт О'Хара искали в течение двух (!) лет, пока не остановились на кандидатуре Вивиен Ли.

Зато снять фильм удалось за рекордно сжатые сроки, правда, для этого членам съемочной группы, включая актеров и самого Селзника, приходилось проводить на площадке по 10-12 часов подряд. В финале съемочного процесса продюсер, по воспоминаниям его жены, просто переселился на студию. Работу над фильмом, бюджет которой в три раза превысил запланированный, завершили в конце июля 1939 года – за несколько дней до начала Второй мировой войны.

Селзник опасался, что романтическая история – пусть и в "декорациях" гражданской войны в США – будет неинтересна зрителям в такое тревожное время. Но отзывы критиков были одобрительными, публика же просто сходила с ума от восторга. В результате фильм завоевал десять "Оскаров", и это была безоговорочная победа Селзника. Сегодня "Унесенные ветром" считаются одной из "величайших картин всех времен".

…и "Ребекка"

Казалось бы, продюсер мог некоторое время почивать на лаврах, но у Селзника появилась новая плодотворная идея – он начал сотрудничать с Альфредом Хичкоком. Коротко их совместную работу можно было охарактеризовать словами "нашла коса на камень": оба – как Селзник, так и Хичкок – были упрямыми, настаивали каждый на своем и не шли на компромиссы. Каждый считал главным на съемочной площадке именно себя, что выливалось в перманентные стычки и конфликты, но именно такая обстановка способствовала тому, что новый фильм Селзника – экранизация романа Дафны Дюморье, триллер "Ребекка" – был номинирован на "Оскар"-1940 и получил две золотые статуэтки – как "Лучший фильм" и "За лучшую операторскую работу". Селзник стал продюсером, удостоившимся премии Киноакадемии США два раза подряд.

Упущенные возможности и неудачи

На этом работа Селзника с Хичкоком закончилась – режиссер не захотел больше сотрудничать с несговорчивым продюсером, из-за чего остался нереализованным их следующий проект – фильм "Титаник", который мог бы стать событием уровня мирового кинематографа. А фильм "Дуэль под солнцем", главную роль в котором сыграла вторая жена Селзника, актриса Дженнифер Джонс, очень дорого обошелся студии, но при этом ничего не заработал – в прокате он окупил затраченные на него средства, но и только. Понимая, что его время уходит, Селзник начал злоупотреблять алкоголем, Последней попыткой преуспеть в профессии стала экранизация романа Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!" с той же Дженнифер Джонс в главной роли, но в прокате она провалилась, а критики назвали картину "нудным повествованием" с ничем не оправданным финалом.

Дэвид и Мэри Селзник

Дэвид Селзник, здоровье которого было подорвано как непомерным трудом, так и многолетним потреблением алкоголя, скончался от сердечной недостаточности в возрасте 63 лет 22 июня 1965 года. Он похоронен на частном кладбище "Святая терраса" в северном пригороде Лос-Анджелеса. В 1976 году его дочь Мэри, которую родила ему вторая жена Дженнифер Джонс, покончила с собой, выбросившись с 20-го этажа…