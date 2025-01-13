Каждый, видимо, видел "аргументацию", почему часть поляков, а с ними и министр обороны этого государства, мягко говоря, не хорошо относятся к украинцам - потому что "люди встречают молодых украинцев на дорогих автомобилях или в пятизвездочных отелях".

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Перевожу с польского на нормальный язык. Когда они видят украинцев и украинок уборщиками, работниками автосервисов, маникюрщицами или сборщиками клубники - это норма, а вот на "дорогом авто" или в соответствующем отеле - не норм. Это расизм, примитивный и плохо скрытый. Ибо для них мы в принципе не можем быть не бедными.

Забыли себя в начале 90-х, когда десятками тысяч слонялись по нашим базарам и покупали все подряд, потому что не имели ничего. Но сейчас важнее говорить - сотни тысяч украинцев в Польше честно работают, создают собственные бизнесы, платят налоги, поддерживают местную экономику (в частности покупая топливо для своих "дорогих" машин и останавливаясь в "дорогих" гостиницах, которые открыты именно для того, чтобы там останавливаться и тратить деньги, которые тоже работают на польское государство).

Ну, и для тупых – в пятизвездочных отелях живут единицы, но именно по этой группе наши соседи вплоть до правительственного уровня, что само по себе капец, решили коммуникировать свой пещерный расизм и ксенофобию. Изменить это вряд ли можно, но лучше осознать это раньше, чем позже.