Когда празднуют Весеннего Николая: точная дата в 2025 году

Весенний Николай – это особый день в церковном и народном календаре, имеющий глубокое духовное и культурное значение. Этот праздник чествует святителя Николая Чудотворца, который издавна считается покровителем моряков, лошадей и даже путников.

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Традиции, связанные с этим днем, уходят еще в дохристианские времена, но и сегодня они остаются живыми в украинских селах и городах. Весенний Николай является одной из двух дат, когда чтят память святого Николая, называемого Чудотворцем.

Весенний или Летний Николай отмечается 9 мая (по старому календарю 22 мая), а Зимний Николай – 6 декабря (по старому календарю 19 декабря).

Народные традиции на Весеннем Николае

В народе Николая Весеннего еще называют теплым или пожилым. Этот день особенно почитали в сельском хозяйстве, ведь считалось, что Николай оберегает лошадей. Хозяева выводили лошадей на первый выпас, окропляли их священной водой и просили у святого здоровья для животных. Также устраивали обрядовый обед - "никольщину", как благодарность святому за защиту и благополучие. Кроме того, на праздник устраивали веселые забавы, пели песни и даже играли в игру "Ищи Николая", которая носила символический характер и носила элементы молодежных ритуалов.

Что нельзя делать на Весеннего Николая

По народным представлениям, в этот день строго-настрого запрещено работать в поле или по хозяйству — считалось, что это может навлечь засуху. Особенно усердно праздновали владельцы лошадей, ведь считалось, что Николай их небесный покровитель. Во многих регионах люди заказывают специальные молебны в церкви, чтобы попросить у святой защиты для скота. В народе была примета: "к Николаю не будет лета никогда", что подчеркивает связь этого дня с наступлением настоящего тепла. Также в день Весеннего Николая не ругались, не ссорились и не отказывали в помощи - верилось, что это обернется бедой для дома.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда верующие празднуют "пожилого" Николая.

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