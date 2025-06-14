Когда начинается Петров пост в 2025 году: дата: когда начинается Петров пост в 2025 году

В церковном календаре Петров пост – один из четырех великих постов, имеющий давнюю историю, глубокий духовный смысл и выразительную литургическую традицию. Его еще называют Апостольским или Петропавловским, а в народе – просто Петровкой.

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Этот период для верующих является не временем воздержания и подражания примеру двух великих апостолов – Петра и Павла, которые своей жизнью и мученической смертью стали символом истинной веры и служения. OBOZ.UA рассказывает, когда начинается пост и что нельзя есть в этот период.

Когда начинается Петров пост в 2025 году

В 2025 году Петров пост начнется в понедельник, 16 июня, и продлится до субботы, 28 июня включительно. Завершается пост в канун праздника апостолов Петра и Павла, который отмечается каждый год 29 июня.

Продолжительность Петрова поста зависит от даты Пасхи, поэтому меняется каждый год. В 2025 году он продлится всего 13 дней.

Питание во время Петровки

В отличие от строгого Великого поста, Петров пост считается умеренным, однако также предусматривает ряд ограничений.

Разрешается:

Рыба и морепродукты (кроме среды и пятницы);

овощи, фрукты, зелень, крупы, орехи, бобовые;

растительное масло, постный хлеб;

небольшое количество вина – в разрешенные дни, по традиции.

Запрещается:

мясо и мясные продукты;

молоко, сыр, яйца и другие продукты животного происхождения;

чрезмерное употребление алкоголя.

Также церковь поощряет в это время быть внимательным к духовной жизни, воздерживаться от осуждения, чрезмерного развлечения, а также обязательно хотя бы раз исповедоваться и причаститься.

Что нельзя делать во время Петровки

Народная традиция и духовная практика формировали дополнительные ограничения, которые хоть и не являются каноническими, но укоренились в быту верующих.

Нельзя давать или брать деньги в долг – считается, что это "одалживает" ваше благосостояние;

Запрещено стричься – согласно поверью, это может "обрезать" здоровье;

Не рекомендуется шить, вышивать или заниматься рукоделием.

Эти предписания, хоть и не обязательные в церковном смысле, помогают сосредоточиться на духовной составляющей поста: воздержании, внимании к себе и ближнему, очищении мыслей и намерений.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь постов на 2025 год.

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