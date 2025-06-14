Когда начинается Петров пост в 2025 году: дата: когда начинается Петров пост в 2025 году
В церковном календаре Петров пост – один из четырех великих постов, имеющий давнюю историю, глубокий духовный смысл и выразительную литургическую традицию. Его еще называют Апостольским или Петропавловским, а в народе – просто Петровкой.
Этот период для верующих является не временем воздержания и подражания примеру двух великих апостолов – Петра и Павла, которые своей жизнью и мученической смертью стали символом истинной веры и служения. OBOZ.UA рассказывает, когда начинается пост и что нельзя есть в этот период.
Когда начинается Петров пост в 2025 году
В 2025 году Петров пост начнется в понедельник, 16 июня, и продлится до субботы, 28 июня включительно. Завершается пост в канун праздника апостолов Петра и Павла, который отмечается каждый год 29 июня.
Продолжительность Петрова поста зависит от даты Пасхи, поэтому меняется каждый год. В 2025 году он продлится всего 13 дней.
Питание во время Петровки
В отличие от строгого Великого поста, Петров пост считается умеренным, однако также предусматривает ряд ограничений.
Разрешается:
- Рыба и морепродукты (кроме среды и пятницы);
- овощи, фрукты, зелень, крупы, орехи, бобовые;
- растительное масло, постный хлеб;
- небольшое количество вина – в разрешенные дни, по традиции.
Запрещается:
- мясо и мясные продукты;
- молоко, сыр, яйца и другие продукты животного происхождения;
- чрезмерное употребление алкоголя.
Также церковь поощряет в это время быть внимательным к духовной жизни, воздерживаться от осуждения, чрезмерного развлечения, а также обязательно хотя бы раз исповедоваться и причаститься.
Что нельзя делать во время Петровки
Народная традиция и духовная практика формировали дополнительные ограничения, которые хоть и не являются каноническими, но укоренились в быту верующих.
- Нельзя давать или брать деньги в долг – считается, что это "одалживает" ваше благосостояние;
- Запрещено стричься – согласно поверью, это может "обрезать" здоровье;
- Не рекомендуется шить, вышивать или заниматься рукоделием.
Эти предписания, хоть и не обязательные в церковном смысле, помогают сосредоточиться на духовной составляющей поста: воздержании, внимании к себе и ближнему, очищении мыслей и намерений.
Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь постов на 2025 год.
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