"Каждый создал свою особую вселенную": художница Александра Жумайлова провела мастер-класс для молодежи в музее "Голоса мирных"

На днях в Музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова состоялся творческий мастер-класс с участием известной украинской художницы Александры Жумайловой. Художница, имеющая 20-летний творческий стаж, чьи работы выставлялись в Германии, Швейцарии, Испании и других странах, учила молодежь раскрывать свои таланты и находить индивидуальный стиль.

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Среди участников мастер-класса были дети защитников Мариуполя, о которых заботится "Сердце Азовстали", а также дети защитников Украины. Они экспериментировали на стыке двух миров: рисовали классические картины на спортивную тематику и смешивали их с современной техникой коллажа.

"Искусство очень помогает детям, пережившим ужасы войны. Краски возвращают ощущение контроля над собственной жизнью. Когда ты работаешь с холстом, этот маленький мир зависит только от тебя. Краска – это абсолютная свобода. Надеюсь, дети это почувствовали. Они работали с разными цветами, и каждый создал свою особую вселенную", – рассказала Александра Жумайлова.

В ходе мероприятия молодежь получила ценный опыт самовыражения. Каждый участник смог выразить свои эмоции на бумаге и создать уникальную работу, которую затем забрал с собой домой.

Художница также отметила, что дети сознательно выбирали яркие цвета, наполняя свои работы энергией и смыслом.

"Для меня такой модус операнди – чтобы передавать эту атмосферу поддержки. Мы все – сообщество, мы сейчас переживаем общий опыт. Когда мне удается накопить какую-то творческую энергию, я ею делюсь. И сегодня как раз была невероятная синергия. То есть я отдавала детям, и дети тоже отдавали мне, и поэтому родились такие замечательные работы. Я поражена тем, что дети без какой-либо художественной подготовки создали настолько выразительные работы", – отметила художница.

Для молодежи это мероприятие стало не только творческим опытом, но и важной психологической разрядкой. В художественном пространстве подростки смогли на время отвлечься от пережитого, снизить эмоциональное напряжение и через творчество проработать собственные чувства.

Александра Жумайлова считает, что мастер-класс помог участникам глубже осмыслить значение творчества как способа эмоционального переживания опыта и сохранения памяти.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова является первоисточником правды о жизни во время войны. Коллекция музея насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.

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