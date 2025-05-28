Календарь рыбалки на июнь-2025: в какие дни будет клевать
Июнь – один из самых перспективных месяцев для рыбалки в Украине. Соблюдение сезонных правил, учет погодных и лунных факторов, а также правильный выбор снастей и места обеспечат не только щедрый улов, но и приятное времяпрепровождение на природе.
В этот период природа окончательно оживает, температура воды становится комфортной, а активность рыбы резко возрастает. Однако, прежде чем отправиться на любимый водоем, стоит учесть не только природные условия, но и действующие ограничения, в частности связанные с завершением нерестового запрета. OBOZ.UA публикует календарь рыбалки на первый месяц лета.
Особенности рыбалкив июне
В июне на рыбалку влияют несколько ключевых факторов:
- Завершение нереста. В большинстве регионов Украины запрет на вылов рыбы снимается в середине месяца, однако в некоторых водоемах он может продолжаться до его завершения. Актуальную информацию следует проверять в местных рыбоохранных органах.
- Температура воды. Средние показатели в июне составляют +18...+24 °C – это оптимально для клева большинства видов рыб.
- Гидрология. После весеннего половодья уровень воды стабилизируется, и снова открывается доступ к прибрежным участкам и перспективным точкам.
- Выбор снастей. Полноценно можно использовать фидеры, спиннинги, поплавочные удочки и донки – июнь одинаково благоприятен для разных техник.
Лунный календарь на июнь 2025 года
Фазы Луны оказывают ощутимое влияние на активность рыбы.
В июне лунная активность будет такой:
- новолуние: 6 июня;
- полнолуние: 22 июня;
- фаза роста: 7-21 июня;
- убывающая фаза: 23-30 июня;
Лучший клев наблюдается:
- За 1-2 дня до молодняка и полные;
- В середине фазы, что растет;
- Во время пасмурной, стабильной погоды.
Где ловить рыбу в июне
Реки. Проточные водоемы – отличная среда для ловли судака, щуки, леща и сома. Особенно эффективны донные снасти и спиннинги. Перспективные точки – вблизи бровок, подмытых берегов, где хищник активно охотится на добычу.
Озера и пруды. Спокойная вода с теплым мелководьем создает идеальные условия для ловли карася, карпа, линя и окуня. В таких условиях лучше всего проявляют себя фидеры и классические поплавочные удочки с деликатной оснасткой.
Платные водоемы. Выбор опытных рыбаков, которые стремятся к трофейному улову. Здесь обычно водятся карп, белый амур, а иногда и форель. Чтобы достичь результата, следует тщательно подбирать снасти и наживку в соответствии с условиями конкретного водоема.
Водоемы с течением. Идеальны для динамичной спиннинговой ловли. В таких местах хорошо работают приманки с активной игрой: воблеры, твистеры, джиги – особенно в сочетании с точной подачей на обратном течении или в районе струй.
Что взять с собой на рыбалку
- Одежду – легкую и дышащую, но с длинными рукавами и штанинами. Защита от солнца и насекомых - обязательна.
- Головной убор и крем SPF– солнце в июне уже агрессивное.
- Репелленты – комары особенно активны вечером.
- Питьевая вода, минимум 1,5-2 литра на человека.
- Палатка или тент, раскладные стулья, налобный фонарик, если планируется рыбалка с ночевкой.
- Холодильник или термос для наживки и добычи – это будет сохранять улов свежим.
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