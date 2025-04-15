Какой продукт категорически нельзя добавлять в котлеты, чтобы они не распадались: советы от кулинаров

Домашние котлеты – лучшее блюдо для обеда, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в фарш лук, хлеб, специи, даже тертые овощи. Но, все же есть один ингредиент, который может испортить котлеты.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, благодаря которым, вы приготовите идеальные котлеты.

Что не нужно добавлять в фарш для котлет

Именно яйца могут испортить фарш для котлет, и тем более структуру, так как они на 90-95% состоят из жидкости.

"Если вы добавляете яйца в фарш, он становится еще более жидким и сложным в работе, будет сложно сформировать. Да и жарка вызовет затруднения", – утверждает кулинар.

Что же можно добавлять в котлеты

Можно в фарш добавить только желток. Он придаст фаршу хороший вкус, а также дополнительный цвет.

Чем заменит яйца в котлетах

Их запросто можно заменить овсяными хлопьями, подойдут мелкого или среднего размера. Их нужно просто залить горячей водой и оставляют набухнуть на 10 минут. Главная функция овсяных хлопьев в котлетах – скрепить фарш, чтобы они не разваливались. А еще можно добавить панировочные сухари.

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