Какие растения нельзя поливать шлангом: как правильно вместо этого

Правильный полив – ключ к здоровью и урожайности растений. Но далеко не все культуры выдерживают прямой напор воды из шланга. Слишком сильная струя может повредить листья, цветы или плоды, а также вызвать распространение болезней.

Видео дня

Поэтому стоит знать, какие растения требуют более бережного подхода. Эксперты рассказали, какие растения не следует поливать шлангом.

Листовая зелень (салат, шпинат, руккола)

Листья салата и другой зелени очень нежные. Сильный напор воды может порвать их, а брызги почвы – загрязнить растение. Лучше всего использовать систему капельного полива или режим "туман" на шланге, направляя воду под корень.

Помидоры

Томаты чувствительны не только к давлению воды, но и к влаге на листьях и плодах. Полив шлангом может спровоцировать трещины на плодах и распространить грибковые болезни (в частности фитофтору). Рекомендуется капельный полив. Если же поливать вручную – только под корень и осторожно.

Клубника

Никогда не поливайте клубнику сильной струей. Вода поднимает почву на ягоды, что вызывает развитие плесени. Для клубники подходит капельный полив или специальная поливочная лейка с тонким носиком. Так ягоды останутся сухими и чистыми.

Пряные травы (укроп, петрушка, базилик)

Большинство трав имеют нежные листья, которые легко повредить. Кроме того, влага на поверхности может вызвать грибковые инфекции. Лучше поливать непосредственно у корня, а для горшков – использовать метод нижнего полива (наливать воду в поддон).

Сеянцы и молодые растения

Любые всходы особенно уязвимы. Струя из шланга может сломать стебли или даже вырвать корешки. Для них нужна лейка с распылителем или садовый пульверизатор.

Фиалки и анютины глазки

Декоративные цветы имеют хрупкие лепестки. Сильная вода смывает грунт и ломает цветы. Поливать их стоит небольшими порциями воды из лейки или через капельный полив.

Бегонии

Еще одни цветы с хрупкими лепестками. Прямой полив может оставить пятна или повредить цветок. Лучше всего пользоваться мягким распылителем или лейкой с мелкими отверстиями.

Розы

Розы более выносливы, но даже они не любят сильного напора. От этого лепестки опадают раньше. Для них подойдет насадка-"туман" на шланге или поливочный пистолет с распылителем. Поливать следует под корень, избегая намачивания листьев.

Поэтому нежные овощи, ягоды, травы и цветы лучше увлажнять через капельные системы, распылители или лейки. Это поможет сохранить их красоту, здоровье и урожайность.

OBOZ.UA ранее рассказывал, как правильно ухаживать за газоном.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.