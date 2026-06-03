Какие растения нельзя обрезать в июне: сделаете только хуже

Июнь – период активного роста многих садовых культур, когда растения формируют бутоны и готовятся к летнему цветению. В это время неправильная обрезка может серьезно повлиять на декоративность кустов и деревьев.

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Часто садоводы пытаются "благоустроить" участок именно летом, но это не всегда уместно. Некоторые растения уже закладывают цветочные почки, которые легко случайно удалить во время стрижки. Именно поэтому специалисты советуют быть особенно осторожными с обрезкой в июне.

Гортензия метельчатая

Гортензия метельчатая формирует цветочные почки заранее, поэтому обрезка в июне может полностью испортить ее цветение. Если срезать побеги в этот период, растение просто не успеет сформировать новые соцветия на лето.

Садоводы рекомендуют проводить обрезку либо поздней осенью, либо ранней весной, когда растение еще не начало активный рост. В это время вмешательство безопасно и не влияет на декоративность куста.

Азалия

Азалии также формируют цветочные почки на новых побегах, поэтому июньская обрезка может уничтожить будущее цветение. Часто их подстригают для контроля размера, но это ошибка в летний период.

Лучше всего обрезать азалии сразу после завершения цветения, чтобы не повредить заложенные почки следующего сезона. Иначе куст может остаться без цветов.

Дуб

Дубы нуждаются в обрезке преимущественно в молодом возрасте или для формирования кроны, но июнь для этого категорически не подходит. В этот период повышается риск заражения опасными грибковыми заболеваниями.

В частности, из-за свежих срезов дерево может стать уязвимым к дубовому увяданию, которое распространяют насекомые. Специалисты советуют проводить обрезку зимой, когда активность вредителей минимальна.

Сирень

Сирень может выглядеть слишком раскидистой в июне, но именно в это время ее обрезка может уничтожить будущие цветочные почки. В некоторых регионах это особенно критично, ведь закладка бутонов уже начинается.

Оптимальное время для ухода за сиренью – сразу после весеннего цветения. Это позволяет сформировать куст без потери декоративности.

Гибискус сирийский

Этот декоративный куст формирует цветочные почки заранее, поэтому июньская обрезка приводит к потере цветения. Растение уже готовится к летнему сезону, и вмешательство нарушает этот процесс.

Специалисты советуют избегать обрезки в июне независимо от региона. Любое вмешательство в этот период может существенно уменьшить количество цветов.

Форзиция

Форзиция является одним из первых растений, расцветающих весной, и именно после этого периода ее можно безопасно формировать. Обрезка в июне является рискованной, поскольку почки на следующий год уже могут формироваться.

Лучшее время для ухода – сразу после завершения цветения весной. Это позволяет сохранить обильное и яркое цветение в следующем сезоне.

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