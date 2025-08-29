Какие растения надо успеть обрезать в августе: советы для сада

Август – это месяц, когда сад еще дарит обильные плоды, но уже нуждается в дополнительной заботе. Именно сейчас важно провести летнюю обрезку.

Видео дня

Она помогает подготовить деревья к следующему сезону. OBOZ.UA рассказывает о правилах августовской обрезки.

Почему августовская обрезка важна

Весенняя обрезка стимулирует рост побегов, тогда как летняя сосредоточена на качестве урожая. Благодаря удалению лишней зеленой массы плоды получают больше солнца, равномерно вызревают, становятся более сладкими и сочными.

Кроме того, улучшается циркуляция воздуха, что значительно снижает риск грибковых заболеваний. Августовская обрезка помогает сформировать удобную крону и способствует закладке цветочных почек, которые обеспечат урожай следующего года.

Какие деревья следует обрезать

Яблоня

В августе яблоки активно набирают цвет и вес. Чрезмерная зелень может мешать им вызревать. Укорачивание нынешних побегов позволяет плодам лучше получать солнечный свет. Удаление вертикальных побегов уменьшает конкуренцию за питательные вещества и делает крону здоровой.

Груша

Груши особенно хорошо реагируют на августовскую обрезку. Прореживание середины кроны помогает плодам набирать сладость и аромат. Такое вмешательство ограничивает чрезмерный рост ветвей и стимулирует закладку цветочных почек, что станет залогом обильного урожая в следующем году.

Слива

Сливовые деревья в августе часто страдают от перегрузки урожаем: ветви гнутся, а иногда и ломаются. Прореживание мелких побегов и завязи позволяет плодам вызревать равномерно и помогает избежать явления чередования урожаев, когда после чрезмерно щедрого года дерево "отдыхает".

Другие деревья и кустарники

Кроме основных плодовых культур, август подходит для формирования кроны у березы, клена и ореха. Это период, когда риск чрезмерного выделения сока минимален.

Живые изгороди из бука, граба, самшита или тиса можно подстричь, придавая им четкие линии, которые сохранятся до зимы.

Цветущие кустарники, такие как лаванда, форзиция, вейгела или глициния, после обрезки лучше сохраняют форму и получают шанс на пышное цветение в следующем году.

Какие растения лучше не трогать

Не все культуры хорошо переносят летнюю обрезку. В августе стоит оставить в покое вечнозеленые и хвойные деревья, ведь жара может вызвать у них стресс, а новые побеги не успеют вызреть до зимы. То же касается камелий и рододендронов: обрезка летом лишит их цветочных почек будущего сезона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что можно посадить в сентябре, чтобы успеть собрать урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий