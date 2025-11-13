Какие комнатные цветы приносят удачу: подойдут для любого дома

О комнатных растениях точно можно сказать, что они хорошо украшают интерьер, очищают воздух в доме, а созерцание живой зелени снижает стресс. Порой суеверные владельцы приписывают своим цветам еще и способность улучшать энергетику или приносить удачу.

Хотя доказать это невозможно никак, некоторые люди стремятся завести дома растение, чтобы привлечь в свою жизнь больше позитива. Что ж, по крайней мере они точно делают свой дом более красивым и уютным. А OBOZ.UA рассказывает, какие вазоны считаются наиболее эффективными в деле привлечения удачи.

Фикус

Фикус — классика среди "домашних оберегов". Ему приписывают способность притягивать стабильность, оберегать дом от ссор и недоразумений. Лучшее место для него — прихожая или гостиная, где он гармонизирует поток энергии.

Орхидея

Изысканный и элегантный цветок символизирует внутреннюю силу и утонченность. Его считают оберегом от зависти и негативных эмоций. В восточных верованиях орхидеи приносят вдохновение, поддерживают творческую энергию и помогают достигать успеха.

Крассула или же толстянка

Это растение имеет народное название "денежное дерево", что указывает на его якобы способность привлекать в дом благосостояние и стабильность. В народе верят: если денежное дерево растет быстро, у хозяев будет постоянная прибыль. Лучше всего ставить растение на восточное или южное окно, чтобы активировать энергию достатка. Сочные круглые листья, похожие на монетки, и дали крассуле ее название.

Замиокулькас

Еще один зеленый талисман благополучия. И название имеет соответствующее – долларовое дерево. Замиокулькас ассоциируют со стабильностью и финансовым ростом. Чтобы активизировать его "денежную" энергию, советуют высадить растение в красивый горшок и поставить в гостиной или кабинете. Пышные листья — хорошая примета для прибыли.

Спатифиллум

Поэтическим названием цветка является "женское счастье". Этот вазон считают покровителем гармонии и любви. Он помогает женщинам найти пару, укрепить отношения и сохранить семейное тепло. Если в доме царит напряжение, спатифиллум очищает энергетику, возвращает спокойствие и взаимопонимание.

Антуриум

Это растение является парным к спатифиллуму и носит народное название "мужское счастье". Антуриум символизирует энергию мужчины. Считается, что он помогает укрепить отношения, привлекает успех и уверенность. Лучше всего ставить антуриум рядом со спатифиллумом — для баланса энергий.

Цикламен

Растение с нежными цветами, очищающее эмоциональное поле. Считают, что оно помогает избавиться от тревог и плохих снов, принося гармонию и вдохновение. Поэтому цикламен рекомендуют ставить в спальне – рядом с кроватью.

Хлорофитум

Неприхотливый, но чрезвычайно полезный вазон. Он весьма эффективно очищает воздух от токсинов и одновременно, как считается, нейтрализует негативную энергию. Хлорофитум помогает сохранить мир в семье, улучшает настроение и создает домашний уют.

Поэтому, хотя научных подтверждений "магических" свойств этих растений нет, можно точно утверждать, что они улучшают микроклимат в доме, очищают воздух и создают ощущение уюта. А в таких условиях действительно можно лучше настроить себя на успех. Так что в любом случае завести маленький домашний садик будет весьма полезно, верите вы в экстраординарные свойства растений или нет.

