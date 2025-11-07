Как пересадить домашнее растение: пошаговая инструкция

Пересадка комнатных растений – одна из базовых процедур ухода, от которой напрямую зависит их рост и цветение. Со временем даже самый лучший субстрат исчерпывается, а корневая система заполняет все пространство горшка, лишая растение возможности получать достаточно влаги и питательных веществ.

Правильно выполненная пересадка помогает растению быстрее адаптироваться, укрепить корни и возобновить активный рост. В то же время небрежность или спешка во время этой процедуры могут стать причиной стресса, потери листьев или даже гибели растения. Эксперты рассказали об основных правилах пересадки комнатных растений.

Когда пришло время пересаживать

Лучше не трогать растение без надобности, но не стоит и медлить, если есть признаки, что горшок стал маловат.

Например:

корни начали виднеться из дренажных отверстий ;

; листья желтеют или вянут без видимой причины;

без видимой причины; вода слишком быстро просачивается сквозь землю.

Благоприятный период для пересадки – весна, когда начинается новый вегетационный цикл и растение имеет силы для восстановления.

Что понадобится:

новый горшок (на 2–3 см больше в диаметре предыдущего);

острые ножницы или нож;

салфетка, кофейный фильтр или обломки глины (при необходимости);

подготовленный грунт или смесь для вашего типа растения;

чистая вода.

Пошаговая инструкция для пересадки растений

Шаг 1. Выберите правильный горшок

Если растение теснится в старом, новый горшок должен быть на 2-3 см больше предыдущего. Слишком большой объем почвы будет удерживать избыток влаги, и корни могут загнить.

Пластиковые горшки легкие и удобные, но неустойчивые. Керамические или терракотовые – красивее и "дышат", однако требуют более частого полива. В любом случае главное правило: наличие дренажных отверстий. Без них растение рискует погибнуть от застоя воды.

Шаг 2. Подготовьте почву

"Выбирайте субстрат, который соответствует вашему растению", – советуют эксперты University of Maryland Extension Service.

Для лиственных и цветущих вазонов подойдет рыхлая, питательная почва с гумусом.

Кактусы и суккуленты любят песок и минимум органики.

Большинство универсальных смесей содержат торф, перлит и вермикулит, которые обеспечивают и влагу, и доступ воздуха к корням.

Можно и приготовить грунт самостоятельно – смешайте половину органических компонентов (торф, компост) и половину минеральных (песок, пемза, вермикулит).

Шаг 3. Полейте растение перед пересадкой

За день до процедуры хорошо полейте вазон, а еще раз – примерно за час до пересадки. Так корни станут более гибкими и легче выйдут из горшка, не повреждаясь.

Шаг 4. Подготовьте новый горшок

Если используете повторно, тщательно вымойте его от остатков старого грунта или солей.

Чтобы предотвратить высыпание земли через отверстия, можно положить на дно кофейный фильтр или салфетку. Не стоит засыпать дно камнями – они не помогают дренажу, только забирают место для корней.

Шаг 5. Насыпьте первый слой земли

Добавьте небольшое количество свежего субстрата – настолько, чтобы образовалась "подушка" для корней. Помните: верхняя часть корневого кома должна быть примерно на 2 см ниже края горшка.

Шаг 6. Выньте растение из старого горшка

Осторожно переверните вазон и, поддерживая растение рукой, легонько постучите по стенкам или дну. Если горшок пластиковый – его можно слегка сжать.

Не тяните за стебель – лучше медленно "раскачать" корневой ком, чтобы он сам вышел.

Шаг 7. Осмотрите корни

Проверьте, нет ли загнивших или пересушенных участков. Если корни очень спутанные, осторожно расплетите их пальцами или подрежьте стерильными ножницами. Во время пересадки это естественный процесс – вы помогаете растению получить больше пространства для роста.

Шаг 8. Посадите в новый горшок

Поставьте ком на слой земли, а пространство вокруг заполните новым субстратом. Слегка уплотняйте, чтобы избежать воздушных карманов, но не прижимайте слишком плотно. Листья и цветы не должны касаться почвы.

Шаг 9. Полейте

После пересадки хорошо увлажните почву, чтобы помочь растению укорениться. Затем подождите, пока верхний слой подсохнет, прежде чем поливать снова.

Шаг 10. Найдите растению новое место

После пересадки вазон может немного "болеть" – это нормально. Поставьте его в светлое, но не прямое солнечное место, избегайте сквозняков и резких перепадов температур.

Регулярно наблюдайте за растением: если листья вянут или опадают, это может быть признаком стресса. Обеспечьте надлежащий уход – и уже через несколько недель растение отблагодарит вас новыми побегами.

