Природные катастрофы, пожары, наводнения, последствия военных действий - все это несет угрозу жизни, безопасности и нашему физическому месту жительства. Это все может вызвать сложные чувства, складывается впечатление, что весь мир в хаосе и никогда не будет лучше. Травматические события влияют на наше психическое здоровье и жизнестойкость. Также стоит помнить, что для особо уязвимых слоев населения, например людей с ментальными заболеваниями, кризисные ситуации могут быть особенно опасными, потому что они нарушают привычный ход вещей, рутины и ощущение стабильности, которые являются критическими для восстановления.

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В складні періоди життя ми зосереджені на виживанні. Важливо звертати увагу на психологічний і фізичний стан. Тож бути готовими до ризиків та знати свої кроки у кризовій ситуації допоможе бути у більш стабільному ментальному стані.

У цій статті ми обговоримо як же жити в умовах невизначеності і нестабільності. Також визначимо ефективні стратегії підтримки психічного здоровʼя в умовах кризи, особливо коли житло не дає відчуття безпеки і опори.

Перш за все, важливо подивитися в очі небезпеці. Очікуйте неочікуваного. Ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв. Це вимагає продумування детального плану дій у разі втрати житла та де отримати ресурси необхідні для виживання з урахуванням як швидко і звідки ви їх отримаєте.

Мабуть на сьогодні, вже кожен українець має марковану екстрену валізу чи найнеобхідніше у своєму рюкзаку. Ми не знаємо коли щось жахливе станеться, але ми розуміємо що це може статися в будь-який момент. Ця стратегія дієва для будь-яких кризових ситуацій. Чим більш ми підготовані, тим менше тривоги буде перед чи під час кризи.

Якщо ж небажане наступило, то варто скористатися всіма доступними ресурсами. Кризова психологічна допомога, тимчасове житло, одяг, їжа. Все це дасть змогу відновитися і відчути себе більш комфортно і стабільно.

Наступне, піклуйтеся про свій фізичний стан. Зробіть своїм приорітетом хоча б один повноцінний здоровий прийом їжі. Уникайте алкоголю і наркотиків, бо це тільки погіршує фізичний і психологічний стан. Є багато наукових досліджень, які пояснюють негативний вплив на нервову та гормональну системи хімічних речовин. Є більш здорові альтернативи. Важливо виходити на прогулянку, дихати свіжим повітрям, бо це допомагає відпустити стрес і є природним антидепресантом.

Здоровий сон це запорука фізичного і психічного здоровʼя. За останні роки українці забули що таке безперервний сон, тож не дивно що у багатьох зʼявилися складнощі зі сном. Що ж з цим робити? Важливо підтримувати рутину на скільки це можливо. Темно-тихо-прохолодно - це золоте правило здорового сну. Уникайте гаджетів, кофеїну чи алкоголю перед сном. Можна замінити деструктивні звички на більш здорові, наприклад ведення щоденника вдячності перед сном.

Стабільності надає також налагодження рутин. Науковці стверджують, що люди найкраще відновлюються після травматичних подій, коли повертаються до рутин. Тож кожна громада має прагнути до відновлення звичних рутин якнайшвидше після кризи. Зосередьтесь на налагодженні режиму сну та харчуванням особливо, якщо у вас є діти. Обовʼязково плануйте щось приємне і цікаве протягом тижня, щоб перебувати в приємному передчутті. Прогулянка в парк, творчість, відпочинок біля води - обирайте, що підходить саме вам!

Фокусуйтесь на тому, що знаходиться в зоні вашого контролю. Кризи переривають звичний хід речей. Втрата дому, хвороба, природні катастрофи можуть відмінити довготривалі цілі. Дайте собі час на відновлення і зосереджуйтесь на тих кроках, які можете зробити прямо зараз.

Знаходьте маленькі радощі у кожному дні і дійте поступово, з чутливістю до себе і свого ресурсу. Великі зміни, такі як нова робота, переїзд, розлучення і тд, набагато важче пережити після катастрофічних подій. Великі життєві рішення краще приймати, коли є на це ресурс. Натомість поговоріть з кимось близьким. Турбуйтеся про тварин чи проводьте час на природі. Це допоможе вам емоційно відновитися і покращити психічний стан. Волонтерство і час на вулиці, коли це безпечно, може принести багато задоволення.

Звертайтесь за допомогою, коли дійсно цього потребуєте. В нас прошитий культурний код "я сильний, я все можу самостійно". Насправді, змога розділити почуття, досвід, переживання у безпечному просторі безцінні. Якщо ви відчуваєте постійний стрес, втому, тривогу або зловживаєте алкоголем чи наркотиками, час звернутись за допомогою до професіоналів. Наразі працює багато безкоштовних психологічних ліній для українців по всьому світу. Є групи підтримки онлайн і офлайн. Час додати стигму і почати проявлятися своєю вразливістю, бо тоді ми можемо отримати саме ту підтримку на яку чекаємо.

Кризи і непередбачувані обставини це частина життя. Ми можемо підготуватися до них і проходити через виклики з високо піднятою головою. Будь які емоції, почуття і реакції нормальні в складних обставинах. Однак, щоб проявити життєстійкість і психічне зростання через складнощі варто звертати увагу на свій фізичний і ментальний стан. Ця турбота про себе вже сама по собі стане вашим особистим китом опори на якому ви впевнено можете стояти обома ногами.