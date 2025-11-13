Как жарить яйца, чтобы они получились идеальными: простой способ

Яйца – это источник питательных веществ, полных белка, часто их описывают как "природный мультивитамин". Они насыщены витаминами, минералами, высококачественным белком, полезными жирами и многочисленными другими малоизвестными питательными веществами.

Видео дня

Включение яиц в ваш утренний прием пищи может помочь сжигать жир, поскольку они содержат минимум углеводов, но обеспечивают значительное количество белка и жира. Они имеют исключительно высокие показатели по индексу сытости, который измеряет, насколько эффективно пища способствует ощущению сытости. Но приготовить их вкусно удается не всегда. Об идеальном методе рассказал онлайн-тренер Джек Паркер в своем TikTok.

Он объяснил, что вам понадобятся, яйца, а также кулинарный жир, такой как сливочное масло, оливковое или кокосовое масло. "Затем разогрейте масло на среднем огне", – сказал он.

Яйца стоит предварительно разбить в отдельном контейнере, что может упростить процесс приготовления, вместо того, чтобы разбивать их непосредственно на сковороде.

"После добавления яиц на сковороду их следует держать на среднем огне, пока вокруг желтка не образуется белок, а затем накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума", – продолжил тренер.

По словам Джека, именно закрытие сковородки крышкой имеет решающее значение для получения идеальных яиц, поскольку именно таким образом приготовится желток, и они будут иметь фантастический вкус.

Далее яйца стоит оставить на пять минут, а затем снять. Ваше идеальное блюдо готово.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как легко почистить вареные яйца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.