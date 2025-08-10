Как навсегда отпугнуть слизней из вашего сада: действенное натуральное средство

Слизни признаны полезными для садов и больше не классифицируются как садовые вредители. Хотя, если они грызут ваши драгоценные растения, вы можете чувствовать совсем другое.

Именно поэтому эксперт по садоводству поделилась замечательным лайфхаком, который "действует мгновенно". На странице Gardening UK в Facebook Трейси Кинг рассказала, что испытала в качестве средства против слизней чесночный раствор, и была довольна результатом.

Чеснок содержит соединение под названием аллицин, которое может отпугивать слизней. Использование простого чесночного спрея может помочь защитить ваши растения от поедания.

Кроме того, этот метод безопасен для людей, домашних животных и полезных диких животных — идеально подходит для тех, кто заботится об экосистеме своего сада.

Для этого вам только надо налить чесночный раствор в бутылку с распылителем, и разбрызгать его на растения.

Один из участников группы в разделе комментариев отметил, что чесночный раствор может храниться целый год, если его правильно хранить.

