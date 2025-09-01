Как до блеска отмыть старую пригорелую сковороду без химии: лучшие домашние средства

Чтобы отмыть пригоревшую сковородку, используйте распространенные домашние и главное – безопасные средства, например соду, а также уксус, а можно просто смешать эти два средства. Но нужно помнить, что сковороду можно очень сильно повредить железной мочалкой.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем до блеска отмыть пригорелую сковороду.

Сода и уксус

Насыпьте на дно сковороды слой соды. Сбрызните уксусом, чтобы смесь вспенилась. Оставьте на 30-60 минут, чтобы нагар размягчился. Протрите мягкой губкой или щеткой и промойте водой.

Кипятите с содой и уксусом

Наполните сковороду водой и уксусом в равных частях. Доведите смесь до кипения. Добавьте 2 столовые ложки соды и осторожно перемешивайте 1 минуту. Снимите с огня, дайте настояться 15 минут. Слейте жидкость и помойте сковороду.

Сода с водой

Насыпьте соду на дно сковороды, когда она еще горячая. Добавьте немного воды, чтобы образовалась кашица. Оставьте на несколько минут, затем вымойте с моющим средством.

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем категорически нельзя мыть сковороды, чтобы не испортить покрытие.