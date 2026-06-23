Как охладиться без вентилятора: два простых совета перед сном

Если вы относитесь к тем людям, которые постоянно ворочаются с боку на бок в жаркие ночи, пытаясь как следует выспаться, есть несколько способов, которые вы можете попробовать.

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Хотя вентилятор полезен, если у вас его нет или вы не хотите тратить деньги на его покупку, не говоря уже о стоимости его содержания, эти советы идеально подойдут вам, пишет OBOZ.UA.

Они обеспечат вам прохладу ночью без дополнительных затрат – идеально подходит для людей с ограниченным бюджетом.

Первое, что можно сделать, когда температура поднимается, – это взять бутылку с замороженной водой.

Когда приходит время ложиться спать, достаньте бутылку из морозилки и приложите её к пульсовым точкам. Это части тела, где крупные артерии расположены близко к поверхности кожи, такие как запястья, внутренняя сторона бедер и шея.

Когда вы прикладываете к ним лед, он охлаждает кровь, циркулирующую по вашему телу, и может быстро охладить вас. Вы можете завернуть бутылку в наволочку, чтобы вода не капала на вас.

Вы также можете использовать грелку вместо бутылки для воды, но если решите это сделать, очень важно не брать ту же грелку, что и зимой. Если вы заморозили её, а затем попытаетесь наполнить горячей водой, это увеличит риск протекания и ожогов.

Еще один отличный способ избавиться от жары, который ничего не стоит, – это держать бутылку с водой с распылителем в холодильнике.

Если вам трудно справиться с жарой, то легкое опрыскивание ледяной водой может снизить температуру тела и облегчить засыпание. Только убедитесь, что у вашей бутылки есть режим распыления, и не переусердствуйте – никто не любит мокрое постельное белье.

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