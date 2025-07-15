Как наточить терку фольгой за 1 секунду: делимся лайфхаком

Кухонная терка – очень нужный девайс на кухне каждой хозяйки. Но, очень часто терки быстро тупеют, и поэтому их спешат выбросить, но это очень зря, ведь терку можно наточить.

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Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, как заточить кухонную терку фольгой.

Терку можно заточить фольгой

Все что нужно сделать, возьмите кусочек фольги, сомните ее в шарик и натрите этот шарик на терке. После промойте водой.

Стоит отметить, что благодаря фольге можно заточить даже терку для корейской моркови с очень меленькими отверстиями.

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