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Как отделить селедку от костей одним движением: делимся действенным лайфхаком

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Вкусная сельдь

Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, в котором очень много витаминов и минералов, а главное – она богата омега-3 жирными кислотами, витаминами D и B12, а также минералами, такими как йод, селен, фосфор и кальций. Из сельди можно готовить салаты, закуски, а также намазки.

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Редакция FoodOboz делится полезным кулинарным лайфхаком, как благодаря одному движению почистить сельдь от всех костей.

Как быстро очистить сельдь от костей

Как быстро удалить из сельди все кости: 

Отрежьте голову и удалите внутренности. Сделайте надрез вдоль спины рыбы, от головы до хвоста. Аккуратно снимите кожу с обеих сторон рыбы, начиная с головы. Возьмитесь за концы хвоста и потяните в разные стороны, чтобы отделить нижнюю часть филе от хребта. Проведите пальцами вдоль хребта, чтобы отделить оставшееся филе.

Как быстро почистить сельдь

Этот способ позволяет быстро и эффективно отделить филе сельди от костей, сохраняя целостность филе рыбы!

Сельдь для блюд

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