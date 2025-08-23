Как избавиться от сорняков и одуванчиков на газоне: простой способ

Неправильное удаление сорняков в саду может стать чуть ли не большей проблемой, чем сорняки сами по себе. Особенно показательными здесь являются одуванчики. Если удалять эти нежелательные растения ненадлежащим образом, они будут распространяться еще быстрее.

Что сделать, чтобы избежать подобных ошибок, издание Express узнало у эксперта по садоводству и блогера Адама Киртланда. Он рассказал, как убрать одуванчики с газона так, чтобы они не проросли повторно.

Первая хорошая новость заключается в том, что гербициды для этого не понадобятся. Нужно лишь правильным образом прополоть участок. Если сделать это не так, как нужно, это лишь укрепит сорняки. А правильная техника позволит их действительно убрать.

Независимо от размера одуванчиков и прочих сорняков, с ними все равно нужно обращаться осторожно. Хотя эти цветы привлекают пчел и других опылителей, они также могут вытеснять другие растения.

В первую очередь Адам предостерег от выкашивания одуванчиков. Это может стимулировать их отращивать больше корней, из которых вырастет больше стеблей. Зато лучший способ удалить сорняки — медленно и осторожно выдергивать их вилами, пытаясь захватить все растение вместе с корнями.

Полное удаление корня является ключом к успешной борьбе с этим растением. Но Адам призывает проявлять большую осторожность при выполнении этой задачи. Он предложил немного сжать стебель растения, чтобы подобрать нужную силу захвата, а затем медленно тянуть его вверх, пока не выйдет весь корень. Чтобы немного облегчить себе задачу, попробуйте облить сорняки, которые вы хотите удалить, кипятком.

Повторите такую обработку через семь-десять дней, чтобы увеличить вероятность уничтожения глубокого стержневого корня. И имейте в виду, что обработка кипятком убьет не только одуванчик, но и другие растения, на которые попадет горячая вода. Поэтому используйте этот метод осторожно. Более того, кипяток не способен убить весь одуванчик – он будет поражать только листья и верхнюю часть корня, поэтому полностью полагаться на силу кипяченой воды в борьбе с этим растением не стоит. Она может быть лишь вспомогательным средством.

