Как и чем почистить микроволновку в домашних условиях: топ 4 эффективных домашних средства

Микроволновка – лучший помощник на кухне, благодаря которому практически любое холодное блюдо за несколько секунду, максимум минуту, станет горячим и вкусным. Но, очень важно знать, как правильно ухаживать за микроволновкой и чем ее нужно мыть.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится 4 лучшими и главное – безопасными и действенными средствами, которые отмоют микроволновку.

Лимон или лимонная кислота

В миску налейте стакан воды. Добавьте сок половины лимона или 1 ч. л. лимонной кислоты. Поставьте в микроволновую на 5 минут на средней мощности. Оставьте дверцу закрытой еще на 2-3 минуты, чтобы пар размягчил грязь. Протрите влажной тряпкой.

Пищевая сода

В стакане воды растворите 1 ст. л. соды. Поставьте в микроволновую на 3–4 минуты. Пар растворит жир, остатки легко сотрутся губкой.

Уксус (если запах не раздражает)

Смешайте 1 ст. л. уксуса с 1 стаканом воды. Прогрейте 3–5 минут. Проветрите и вытрите насухо.

Паста из соды и воды для сильных загрязнений

Сделайте пасту из соды и воды. Нанесите на пятна внутри. Оставьте на 10-15 минут и протрите.

Важно: не используйте абразивные губки, чтобы не поцарапать поверхность.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как и чем за одну секунду почистить рыбу без ножа.