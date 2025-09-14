Как и чем мыть кухонные деревянные и пластиковые доски: делимся домашними средствами
Кухонные доски – незаменимый кухонный предмет, который каждая хозяйка использует каждый день по несколько раз. Очень важно знать, как правильно их мыть и правильно ухаживать, чтобы не повредить их.
Редакция FoodOboz делится очень полезными советами от кулинаров, благодаря которым вы будете знать, как и чем мыть кухонные доски.
После каждого использования (займет 1 минуту)
1. Смойте остатки пищи горячей водой. Намыльте (хозяйственное или жидкое мыло/средство для посуды), хорошо потрите губкой или щеткой. Ополосните горячей водой, вытрите насухо полотенцем или бумажным полотенцем и обязательно поставьте вертикально (чтобы доска проветривалась и не сырела).
2 раза в неделю – "глубокая очистка"
1. Дерево/бамбук нужно посыпь солью и потереть лимоном.
2. Пластик же натрите содой или обработайте раствором уксуса.
Правила безопасности
1. Отдельные доски для мяса, рыбы, овощей, хлеба.
2. Не оставляйте доску мокрой – запах и бактерии появляются именно от влаги!
