Как и чем мыть кухонные деревянные и пластиковые доски: делимся домашними средствами

Кухонные доски – незаменимый кухонный предмет, который каждая хозяйка использует каждый день по несколько раз. Очень важно знать, как правильно их мыть и правильно ухаживать, чтобы не повредить их.

Редакция FoodOboz делится очень полезными советами от кулинаров, благодаря которым вы будете знать, как и чем мыть кухонные доски.

После каждого использования (займет 1 минуту)

1. Смойте остатки пищи горячей водой. Намыльте (хозяйственное или жидкое мыло/средство для посуды), хорошо потрите губкой или щеткой. Ополосните горячей водой, вытрите насухо полотенцем или бумажным полотенцем и обязательно поставьте вертикально (чтобы доска проветривалась и не сырела).

2 раза в неделю – "глубокая очистка"

1. Дерево/бамбук нужно посыпь солью и потереть лимоном.

2. Пластик же натрите содой или обработайте раствором уксуса.

Правила безопасности

1. Отдельные доски для мяса, рыбы, овощей, хлеба.

2. Не оставляйте доску мокрой – запах и бактерии появляются именно от влаги!

