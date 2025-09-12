Как убрать неприятный запах из кухонных полотенец: делимся чек-листом по уходу

Кухонные полотенца – важный кухонный элемент, который одновременно может стать и центром скопления бактерий. Неправильный уход и использование – приведет к тому, что новое полотенце через день можно выбросить.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и чем стирать кухонные полотенца, чтобы они были без неприятного запаха.

Главное правило – не оставляй полотенца мокрыми, а развешивай их сохнуть после использования

Меняй кухонное полотенце каждые 1-2 дня , даже если оно "выглядит чистым".

Для очень грязных (жир, соус) – сразу споласкивайте в горячей воде с мылом.

Каждую неделю

Стирайте сразу целую партию полотенец отдельно от одежды

Температура стирки – 60-90C (если ткань выдерживает)

Добавьте в стирку 1/2 стакана соды – для свежести или 1/2 стакана уксуса – для устранения запахов и дезинфекции

Вывешивайте сушиться на солнце или хорошо проветриваемое место

Раз в месяц

Сделайте "глубокую очистку", а именно – замочите их в горячей воде с уксусом (1 стакан на ведро) на 30 минут, или в содовом растворе (4-5 ст. л. на 3 л воды). Если полотенца светлые — можно прокипятить 10-15 минут в воде с мылом и содой.

Еще проверьте, чистая ли стиральная машина (запах часто появляется из-за грибка в резинке или лотке).

