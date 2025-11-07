Как хранить бананы, чтобы они оставались свежими на пять дней дольше

Бананы довольно трудно хранить свежими. Вскоре вы можете заметить, что они становятся коричневыми и размягчаются, а это означает, что их можно использовать только для чего-то вроде домашнего бананового хлеба.

Но, как оказалось, эти фрукты могут оставаться свежими на пять дней дольше, если хранить их вместе с одним простым предметом домашнего обихода. Все, что вам нужно, это – пищевая пленка, пишет OBOZ.UA.

Этот удобный кухонный предмет часто используется для заворачивания остатков пищи, готовых бутербродов и свежеприготовленных блюд, которые собираются положить в холодильник. Но вы, возможно, не догадывались, что она может дольше сохранять свежесть бананов.

Стоит взять небольшой кусочек пищевой пленки и обмотать ею стебель банана. Важно, где вы его разместите.

Через стебель из банана выходит ферментный газ, который и приводит к гниению плода. Однако пищевая пленка может предотвратить это.

Существует множество способов дольше сохранить свежесть бананов. Некоторые люди даже нарезают их и складывают в банки, что, по их словам, может помочь фруктам пролежать дольше 26 дней.

Другие просто держат бананы подальше от других фруктов, чтобы замедлить процесс созревания. Между тем некоторые люди всегда предпочитают хранить бананы в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими, но это сработает лишь на определенное время.

