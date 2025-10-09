Кабмин упростил оформление документов для иностранцев, которые защищают Украину: что изменилось

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны или оказывают помощь украинским военным. Новые правила также распространяются на членов их семей.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, правила начнут действовать с 16 января 2026 года, одновременно с введением в действие Закона Украиги о реализации права приобретения и сохранения гражданства.

Согласно принятым изменениям, иностранцы и лица без гражданства, которые не менее 6 месяцев помогали подразделениям Сил обороны в районах боевых действий, получат право на временный вид на жительство в Украине. Документ также предусматривает возможность продления срока пребывания даже после завершения срока действия паспортных документов.

Среди других нововведений является отмена обязанности подавать медицинские справки и справки о несудимости для определенных категорий людей, введение четкого механизма обжалования решений об отказе в иммиграции и упрощение процедуры получения разрешения на иммиграцию для членов семей военных, погибших во время службы в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта.

Напомним, Киевсовет намерен увеличить помощь военным. В частности, выделить и распределить почти 4 млрд грн, которые предусмотрели на программу "Защитник Киева" на прошлой сессии. Также планируют увеличить расходы на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену.

Также стало известно, что в Украине создадут отдельный род Вооруженных сил – Киберсилы, которые будут отвечать за защиту государства в киберпространстве. Законопроект об их создании приняла в первом чтении Верховная Рада Украины 9 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!