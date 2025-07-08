На море со своей картошкой и консервами: в Крым едут жадные российские туристы, которые экономят на еде и экскурсиях

В Крым едут бедные россияне, которые стараются экономить на отдыхе. Ради этого они берут с собой консервы, свою картошку и крупы. Они редко ходят в рестораны на побережье, загорают на полотенцах, чтобы не платить за дорогие шезлонги. И часто вместо гостиниц предпочитают скромные комнаты подальше от моря. Но в то же время самый популярный город оккупированного полуострова оказался в пятерке самых дорогих курортов России.

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Ялта дорогая, а туристы экономные

Крымские туроператоры заявили, что на полуостров приезжают российские молодые родители с детьми, которые стараются на всем экономить и стремятся избежать лишних трат. Правда, их российские коллеги с ними не согласились. Ассоциация туроператоров России утверждает, что полуостров все больше предпочитают обеспеченные россияне. Потому что они нашли тут замену Сочи.

В то же время в российском банке ВТБ заявили, что Ялта вошла в перечень самых дорогих городов для отдыха, уступив только Сочи, Анапе и городу в Алтайском крае, Белокурихе. Они основываются на данных сервиса "Геоплатформа".

Якобы россияне едут отдыхать в Ялту на 12 дней и в среднем тратят в день 2020 руб. (1010 грн) на человека. В Сочи эта цифра составляет 2482 руб. (1240 грн).

Сами крымчане немного озадачены такими заявлениями.

"Мы уже давно привыкли к тому, что в Крым приезжают россияне, которые тянут с собой свою картошку, макароны, консервы. Некоторые умудряются привозить с собой свое спиртное и даже хлеб. У меня снимают жилье люди из Подмосковья, семья с детьми. Они в багажник своей "Лады" разве что телевизор не загружают. Такие экономные, за каждую копейку торгуются. А назад везут фрукты, которые сорвали у меня в саду, у соседей, еще где-нибудь по дороге", – рассказывает OBOZ.UA жительница Алушты Валентина.

Другие рассказывают, что российские туристы не довольны ценами в крымских супермаркетах. Считают, что жители полуострова зажрались, раз могут себе позволить покупать мясо, колбасы, фрукты и овощи по таким ценам.

"Ну им же не объяснишь, что на самом деле цены на продукты у нас московские благодаря тому, что некоторые выходцы из РФ сюда переехали жить. Купили тут квартиры, дома, подняли цены. А теперь им что-то не нравится. Из-за них мы не ходим в наши магазины, ограничиваем себя летом в покупке мяса, например. Потому что таких цен ни одна крымская зарплата, а тем более пенсия, не выдержат", – говорит жительница Судака Алла Ивановна.

Россиянам не нравятся цены в Крыму

А вот сами россияне считают, что в Крыму слишком завышают цены на все. На форумах с отзывами туристов россияне делятся своими впечатлениями.

"Экономнее самим готовить еду. Запаситесь картошкой, консервами, а яйца и овощи покупайте на местных базарах. Но не в центре, там дорого. Не всегда хозяева жилья готовы с вами поделиться кастрюлей или сковородкой. Если едете на машине, то парочку прихватите с собой. У меня был случай, когда хозяйка выдала только одну кастрюлю – под суп, пюре и компот. Пришлось купить пару дешевых алюминиевых. Когда уезжала, гвоздиком донышки пробила и оставила, чтобы было не обидно", – делится Ольга из Саратова.

Также бывалые российские туристы советуют не тратить деньги на экскурсии в Крыму – дорого и ничего нового. Особенно прогулки на катерах, где детей может даже укачать.

"С детьми отправляйтесь куда-то в район Евпатории, Судака, Феодосии, а еще лучше в мелкие поселки рядом с ними. Дешевле, мало народу, мелкое море. Жилье берите только в частном секторе и подальше от моря, так намного дешевле", – пишет москвичка Инна.

"Не доверяйте вывескам "Столовая". Они там очень хитрые, эти крымчане, указывают цены за 100 гр., а не за порцию. В итоге – вы голодный с пляжа набираете еду, а на кассе приходится платить 1000 руб. (500 грн). И с кафе и фастфудом тоже осторожно – крымчане хамят и обсчитывают. Не покупайте вино на разлив, непонятно, что там они намешали. Не доверяйте отзывам на Яндексе – там все отзывы покупные", – жалуется россиянин Алексей.

И еще одна строка расходов – плата за шезлонги на пляжах. Поскольку сейчас пляжи Крыма полупустые или даже практически пустые, то россияне предпочитают загорать на своих полотенцах на песке.

Потому что плата за шезлонг составляет 500-700 руб. в час (250-350 грн). Так и стоят пустые лежаки с зонтиками, которые занимают две трети площади пляжа, а у воды на песочке греются экономные российские туристы.

Что касается богатых российских туристов, то их на полуостров особо не затянешь. Местные говорят, что те не хотят загорать под звуки выстрелов над морем.

"Им не нравится наш простой совковый сервис, как они говорят. Их не впечатляет новая плитка на набережных, которая озолотила тут уже не одного московского чиновника. К такому они давно привыкли. Им нужен сервис, роскошь, СПА, красивые бассейны, а лечебным воздухом можжевеловой рощи их не заманишь", – делится крымчанка Алена.

Сами россияне тоже жалуются на то, что крымский сервис оставляет желать лучшего. Называют его хамским, совковым.