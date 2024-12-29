Историк рассказал, для чего Россия навязывает миф о 'братских народах' и как работает вражеская пропаганда

Россия систематически использует миф о "братских народах" как части своей пропаганды. Это не просто случайный нарратив, а хорошо продуманный механизм, направленный на оправдание агрессии против Украины и сохранение контроля над ее обществом.

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Об этом в интервью рассказал историк Виталий Дрибняк, объяснив истоки и логику такого подхода. "Любой миф, он все-таки исторически конкретный. Данный миф о братстве народов – это типичный советский нарратив. В предыдущем государстве в Российской империи или Австрийской империи таких нарративов не существовало", – сказал он.

По словам историка, миф о "братских народах" является советским нарративом, возникшим не ранее середины ХХ века. В первые десятилетия советской власти он был не нужен, поскольку доминировала политика прямого подавления : ликвидация украинской государственности в 1920-х годах, уничтожение интеллигенции и элит.

Однако в послевоенный период, в частности, во время празднования 300-летия "воссоединения Украины с Россией" в 1954 году, этот миф начал формироваться. Его главная цель заключалась в содержании Украины в составе советской империи и легитимизации репрессий.

"Этот нарратив родом оттуда и он в российском сознании живет по сей день, в украинском сознании он гораздо меньше живет", – сказал он.

Дрибняк отмечает, что в украинском обществе он уже значительно ослаб благодаря 30-летнему переосмыслению истории. Однако в России миф до сих пор широко распространен, особенно среди старших поколений, и активно используется властью для манипуляции общественным сознанием.

"Ведь хорошие украинцы они оккупированы бандеровцами, вот надо хороших братских украинцев освободить от власти бандеровцев и, соответственно, Красная Чесара – это российская армия Российской Федерации, она является армией-освободительницей. Там логика очень проста и этот нарратив работает на эту логику", – объяснил историк.

Напомним, российские пропагандисты к новогодним праздникам совершили новое "социальное видео". В нем противовоздушная оборона сбивает непосредственно над Москвой санки Санты Клауса, когда тот поздравляет жителей России с Новым годом.

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