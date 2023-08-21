Напомню, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения":

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"…запрещается проведение мирных собраний, митингов, ПОХОДОВ и демонстраций…"

В то же время, импотентно-толерантная власть и полиция Хмельнитчины… ОХРАНЯЕТ крестный ход УПЦ, якобы уже не московского патриархата, который направляется из Каменца в Почаевскую лавру от выполнения законов Государства и гнева украинского народа?!

А что там местная власть когда и сама Верховная Рада, постоянно утверждает, что ЗАПРЕТ или даже ОГРАНИЧЕНИЕ деятельности представителей церкви Путина-Кирила в Украине…НЕ ВРЕМЯ

Напомню также, что вышеупомянутый Закон в этой же 8 статье уполномочивает власть "нарушать...вопрос о запрещении деятельности...общественных объединений, если она направлена на...ликвидацию независимости Украины,...нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности...разжигание...религиозной враждебности... "

Убежден, что реальное очищение Украины от "русского мира" состоится ТОЛЬКО после того, как нашу землю бросит последняя церковная община Московского патриархата!