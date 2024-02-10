Только не в День Валентина: в сети назвали 8 самых плохих подарков для любимых

День святого Валентина – один из самых спорных праздников. Во-первых, одинокие люди в этот день испытывают безумное психологическое давление из-за трансляции месседжа, что счастливым можно быть только в паре, который звучит буквально отовсюду. Во-вторых, поиск подарков превращается в настоящую лихорадку, выгоду от которой получают только продавцы. В то время как для пар такие презенты становятся дополнительным источником конфликта. Ко всем бесчисленным параметрам, по которым можно ошибиться в выборе, добавляется еще недостаточная/чрезмерная романтичность.

Конечно, обсуждают тему подарков на День Валентина и в соцсетях. Издание Men`s Health проанализировало такую дискуссию и определило 8 вариантов, которых точно лучше избегать в праздник влюбленных.

Канцтовары

Мало что может быть менее романтичным, чем пачка офисной бумаги или другие канцелярские товары в День Валентина. Один из комментаторов рассказал историю о своем отце, который прислушался к пожеланиям своей жены, жаловавшейся, что ее точилка для карандашей вышла из строя, и подарил ей качественную электрическую модель. А потом не мог понять, чем она так разочарована – это ведь было ее желание.

Одежда бывших

Выбрасывать качественные вещи в хорошем состоянии плохо. Это неэкологично и несовременно. Поэтому многие из нас хранят в шкафу вещи бывших любимых, не зная куда их деть. Так, один из участников дискуссии рассказал, что в его гардеробе завалялся свитер, который забыла там когда-то экс-подружка. А потом его вдруг нашла новая девушка. Вещь ей очень понравилась, поэтому он не нашел ничего лучше, чем сказать, что это подарок ей на День Валентина. Девушка обрадовалась и теперь носит этот свитер постоянно. Как хорошо, что она не знает его историю.

Что угодно для туалета

Романтика плохо совмещается с туалетной темой. Тем не менее отец одного из комментаторов умудрился вручить своей жене в день влюбленных сиденье для унитаза. И не какое высокотехнологичное – с подогревом или еще какими-то интересными функциями, а обычное пластиковое сиденье. Теперь вся семья над ним из-за этого насмехается.

Инфекция, передающаяся половым путем

Узнать, что у тебя ИППП, когда ты думаешь, что находишься в эксклюзивных, преданных отношениях, это плохо. Узнать, что у тебя ИППП в День святого Валентина – просто катастрофа. Именно она произошла с одним из комментаторов. Он и его жена прямо в праздник узнали, что после пяти лет моногамных отношений оба откуда-то подхватили герпес. Остаток дня они явно посвятили совершенно неромантичному выяснению, откуда именно он мог взяться. Вряд ли нужно объяснять, как сильно был разрушен их праздник.

Что угодно с автозаправки

Подарок на День Валентина не обязательно должен быть дорогим. Но это должно быть что-то, к выбору чего вы приложили хотя бы немного усилий, а не подхватили по дороге на свидание на автозаправочной станции. Одна девушка в дискуссии рассказала о кавалере, появившемся на ее пороге с упаковкой арахисового масла и единственным искусственным цветком. Проблема была в том, что она в тот же день видела эти товары на АЗС возле своего дома. Однако кавалер оказался настойчивым и предпринял еще одну попытку порадовать ее. На этот раз он принес оттуда же комплект из сережек и колье. Который, конечно, тоже оказался провальным выбором.

Измена

Предупреждаем, что эта история может разбить вам сердце. Итак, один из комментаторов рассказал, как ко Дню Валентина забронировал поездку на двоих с любимой в Барселону. Он планировал приготовить для нее роскошный праздничный ужин, во время которого позвать ее замуж. Но когда пришел домой раньше, чтобы подготовиться к важному моменту, застал ее в постели со своим другом. Вот так "подарок".

Слепок части тела

Иногда мы любим какие-то части тела своих партнеров так сильно, что были бы счастливы всегда носить их с собой. Но это звучит романтично только в теории. На деле один из участников обсуждения рассказал, как получил от своей девушки на день Валентина гипсовый слепок ее стопы. Еще и окрашенный в серый цвет, который он сравнил с цветом кожи зомби. При этом у него даже не было фетиша на стопы. Сказать, что он был озадачен, не сказать ничего.

Неподписанная открытка

Валентинка – сама по себе достаточно ленивый и очевидный выбор подарка. Но купить в магазине и подарить чистый бланк – это просто верх халатного подхода. Если уж совсем лень что-то придумывать, можно хотя бы написать на ней романтическое уравнение с соединенными плюсом вашими именами и сердечком после знака равно. Еще лучше – сделать валентинку своими руками. Оптимально – приложить ее к какому-нибудь более вычурному подарку. Но чистый бланк. Серьезно?

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