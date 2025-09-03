Гудименко: набить склады оружием 'под завязку'

Члены Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины провели встречу с заместителем министра обороны Анной Гвоздяр. Ключевыми темами стали проблемы объединения Минстратегпрома с МОУ, запуск режима Defence City и перестройка внутренних процессов в ведомстве.

Участники встречи отметили системные риски, которые возникают, когда одно министерство одновременно заказывает, производит, проверяет и принимает вооружение. Такая концентрация полномочий создает опасную зону ответственности без реального контроля. Обсудили также конкретные проблемные примеры: в частности, дела Павлоградского химзавода и "Спецтехноэкспорта".

Отдельно председатель Совета Юрий Гудименко акцентировал на том, что в случае прекращения активных боевых действий государство должно сосредоточиться не на восстановлении фасадов, а на стратегическом наполнении военных складов. Анна Гвоздяр согласилась с позицией Юрия, который подытожил свое видение так:

"После окончания активной фазы все начнут бегать вокруг восстановления, строить дороги, перерезать ленточки и так далее. А первое, что мы должны сделать – заполнить склады. Под завязку, под крышечку. Более того – накопать новых складов и их заполнить тоже. И повторить эту процедуру несколько раз. Только после этого – дороги, садики, лавочки и все остальное".

Напомним, одним из элементов нынешней трансформации оборонного сектора является законодательная инициатива по Defence City (специальному режиму для развития ОПК). После критики со стороны ГАР МО и профильных ассоциаций, отдельные нормы из данного пакета законопроектов были изъяты, а часть документов отправили на доработку. Ряд отраслевых объединений, в частности Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI), также призывают не принимать эти инициативы без существенных правок.