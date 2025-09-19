Применили слезоточивый газ: в Ковеле во время проверки документов возникла стычка гражданских с работниками ТЦК

В городе Ковель Волынской области в пятницу, 19 сентября, во время проверки военно-учетных документов произошла стычка между военнослужащими ТЦК и работниками местного предприятия. В результате инцидента повреждено служебное авто.

Об этом сообщил областной ТЦК и СП. Отмечается, что драка между военными и гражданскими произошла на территории одного из предприятий критической инфраструктуры города.

Что известно

Инцидент произошел днем 19 сентября 2025 года в городе Ковель на ул. Степана Бандеры.

"Военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области проводили мобилизационные мероприятия. На законное требование группы оповещения предъявить военно-учетные документы, гражданин призывного возрастаотказался предоставить свои данные и пытался убежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Сотрудники ТЦК направились за беглецом, чтобы установить его личность. В этот момент к ним подошли трое работников предприятия, которые начали угрожать военнослужащим и пытались их избить.

Впоследствии к ним подошли еще около 15 работников этого предприятия, которые присоединились к схватке, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль.

В такой ситуации военнослужащие были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы прекратить противоправные действия.

"На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства и правовая квалификация действий участников инцидента", – говорится в сообщении.

