Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

В Украине в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в Киеве и области в ближайшие часы прогнозируются грозы с градом, а также шквалы 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "В Киеве и области в ближайшее время, с содержанием до конца суток, ожидаются грозы – I уровень опасности (желтый)", – говорится в сообщении.

В среду, 3 июля, Укргидрометцентр прогнозирует грозы в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях, днем возможны град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, сильные дожди ожидаются в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ночью в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – объявлен желтый уровень опасности (I уровень). В Черновицкой области ожидается оранжевый уровень опасности (II уровень).

Следует отметить, что в Украине в среду, 2 июля, ожидаются большие температурные колебания. Температура днем будет варьироваться от +17 до +37 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля в Украине ожидается очень жаркая погода, где температура воздуха достигнет +37 градусов. Уже на следующий день – в среду "рекордная" жара ослабнет, но только в некоторых областях.

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