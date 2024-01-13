Габриэль Атталь: у самого молодого премьер-министра и, возможно, следующего президента Франции украинское происхождение

О Габриэле Аттале, самом молодом (ему всего 34 года) в истории Франции премьер-министре, за десять лет прошедшем путь от сотрудника министерства здравоохранения до второй должности в государстве, – сегодня говорит весь мир. Его уже называют следующим президентом Пятой республики, которого Эммануэль Макрон – в буквальном смысле слова – вырастил себе на смену.

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Политик отличается умением думать на ходу, готовностью публично высказываться по любому вопросу, который его просят прокомментировать, может парировать любые – даже самые едкие и недоброжелательные – выпады в свой адрес, за что заслужил прозвище "снайпер слова". Не удивительно, что журналисты чуть не под микроскопом рассматривают его жизнь – от них невозможно утаить ни одной детали. Одной из них является тот факт, что у Атталя – украинские корни.

Предки из Одессы

Отец нового французского премьер-министра, Ив Атталь, которого не стало в 2015 году (он умер от рака), юрист и кинопродюсер, работавший с Бернардо Бертолуччи и Педро Альмодоваром, был евреем из Туниса. Мать, Мари де Курисс, происходит из православной семьи – ее родные приехали во Францию из Одессы. Сам Габриэль, будучи старшим ребенком и единственным сыном в семье (у него есть еще три сестры), вырос в Париже. Его полное имя – Габриэль Атталь де Курисс. Родители дали мальчику, который в детстве мечтал о профессии актера, хорошее образование – Атталь закончил частную школу в 6-м округе Парижа, где с начальных классов обязательным было изучение английского языка. Получив степень бакалавра, Габриэль окончил престижный университет Sciences Po, став магистром по специализации PR – связи с общественностью.

В начале политической карьеры

О политической карьере Атталь впервые задумался, оказавшись на демонстрации против Жан-Мари Ле Пена – крайне правого кандидата, прошедшего во второй тур президентских выборов и составившего конкуренцию Жаку Шираку в 2002 году. Через четыре года он вошел в Социалистическую партию, а на выборах 2007 года поддержал кандидатуру Сегуден Руаяль.

В министерство здравоохранения Габриэля взяла на работу мать его однокурсников, тогдашний министр Марисоль Турен. Поначалу его обязанности можно было охарактеризовать словами "подай – принеси", но он так хорошо показал себя, что был принят на должность чиновника по связям с парламентом и спичрайтера. Атталю в тот момент было 23 года. Турен, называвшая Габриэля "умным и толковым человеком", уже тогда понимала, что ее протеже работой в министерстве здравоохранения не ограничится – она первой предсказала ему блестящее политическое будущее.

Вверх по карьерной лестнице

В 2016 году Атталь покинул Социалистическую партию, чтобы присоединиться к зарождающейся центристской, социал-либеральной партии Эммануэля Макрона "Возрождение". С тех пор Атталь начал все быстрее и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. В 29 лет он был назначен государственным секретарем министерства образования, став самым молодым членом правительства Пятой республики. Он также занимал несколько высоких политических должностей: был главой партии "Возрождение", министром образования, спикером правительства – в этой роли он в 2020 году регулярно озвучивал в СМИ сводки о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса, что сделало его узнаваемой публичной персоной. В июне 2023 года Атталя избрали в Национальное собрание.

"Встряска" для французского правительства

За эти годы его политические взгляды сместились с левоцентристских к правоцентристским: в 2018 год он отреагировал на забастовки железнодорожников, сказав, что "Франция должна выйти из забастовочной культуры", и осудил протесты студентов против изменения в системе образования, назвав их "эгоистичными бобо" – так во Франции называют представителей буржуазной богемы.

Политологи рассматривают назначение Атталь на должность премьер-министра как встряску, которая должна придать новый импульс французскому правительству. Это назначение на высокую должность произошло после того, как подала в отставку его предшественница – Элизабет Борн. 20 месяцев ее правления уже успели крестить "бурными": она часто была вынуждена игнорировать одобрение парламента, чтобы воплотить в жизнь законодательные предложения президента Макрона – например, в отношении трудовой реформы и закона о миграции, который мягко называют "спорным".

Борьба с "религиозными жестами", буллингом и антисемитизмом

Размышляя о том, чего можно ждать от Габриэля Атталя на посту премьер министра, политологи вспоминают его деятельность как министра образования. Тогда его первым шагом был вызвавший споры и разногласия запрет на ношение в государственных школах абайи – длинные струящиеся платья, которые традиционно носят некоторые мусульманки. По мнению Атталя, ношение такой одежды – "религиозный жест", цель которого – расшатать Францию изнутри, сыграв на национальной карте. Впрочем, он считает, что такое же неприятие должны вызывать и другие религиозные и национальные атрибуты – кипы, арабские платки-"арафатки", большие католические и православие кресты. Атталь стремился сделать учебные заведения Франции максимально светскими, предложив для них форму единого образца. Кстати, он сам приложил руку к разработке ее дизайна, и у него это неплохо получилось – новый премьер-министр является, пожалуй, самым стильным французским политиком, он всегда выглядит идеально.

На посту министра образования Атталь также выступал против буллинга которому, по его словам, он сам подвергался в школе, и антисемитизма, о чем тоже знает не понаслышке. Он хорошо помнит слова своего отца, который когда-то сказал ему: "Ты можешь быть православным, как твоя мать, но ты всегда будешь страдать из-за антисемитизма, главным образом из-за своего имени".

Габриэль Атталь – это Макрон 2.0

Многие – как во Франции, так и в мире – смотрят на Атталя как на нового президента Франции, который придет на смену Эммануэлю Макрону. Политолог Себастьян Майар считает, что Габриэль Атталь – это Макрон 2.0. Назначая его на пост премьер-министра, "президент рассчитывает извлечь выгоду из его популярности, свежести, энергии, ума и способности к революционным действиям. Он ярок, молод, является сообразительным политиком и любимцем СМИ". Назначение левоцентриста Атталя Макрон, который в последнее время воспринимается как политик правого толка, уравновесит политические силы, избавившись от крена в одну из сторон.

С каким трудностями столкнется Атталь

Миссия у нового премьер-министра насколько важная, настолько и сложная, но, похоже, он этого совершенно не боится. Ему предстоит убедить общество – и законодателей, которых обошли, принимая важные решения – в том, что эпоха радикальных реформ Макрона подошла к концу – теперь он переходит к гораздо более "мягкому" этапу его президентства, связанному с поиском консенсуса. Первой задачей, которую придется решить новому премьер-министру – это свести к минимуму успех на выборах в Европарламент крайне правых, которых возглавляет заместитель Марин Ле Пен, Джордан Барделла. Это будет не так просто, политик располагает к себе – он очень телегеничен и вызывает доверие у избирателей. Ставки очень высоки, но если Атталь добьется успеха, он станет политическим преемником Макрона на президентских выборах 2027 года.

Отношения со Стефаном Сежурне

Габриэль Атталь также стал первым в истории Франции премьер-министром – открытым геем, хотя его первой любовью – еще в студенческие годы – была французская певица Джойс Джонатан. Однако впоследствии он несколько лет подряд состоял в отношениях с молодым политиком Стефаном Сежурне, они даже оформили их официально. Правда, перед назначением Атталя прошла информация о том, что молодые люди расстались, что не помешало ему 11 января назначить Сежурне министром иностранных дел. Первым его официальным визитом на этом посту станет приезд в Киев, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским. По словам Сежурне, который и раньше помогал нашей стране, будучи депутатом Европарламента, он хочет "показать, что Франция поддерживает Украину".