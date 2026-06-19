Флэт-уайт и латте: есть ли между ними разница и в чем она заключается

Многие люди считают, что флэт вайт – это то же самое, что и латте, или что это его уменьшенная версия. Однако на самом деле эти напитки существенно отличаются друг от друга. Хотя оба они готовятся из двойной порции эспрессо и горячего молока, есть некоторые ключевые различия.

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Что касается разницы в приготовлении, для латте обычно используется больше молока, а если говорить о нагревании молока паром для создания пены, то латте должен иметь более густую, бархатистую молочную пену, пишет OBOZ.UA.

Это достигается с помощью паровой трубки, которая насыщает молоко воздухом во время его нагрева. Чтобы приготовить латте, объем молока в кувшине должен увеличиться как минимум на 1 см, прежде чем его нагреют примерно до 65 °C.

Латте – это более молочный, мягкий напиток с более текстурированным парным молоком.

По словам бариста, латте легче приготовить, чем флет-вайт. Идеальный флет-вайт может быть сложным, и он требует большей сосредоточенности. Он получил своё название из-за отсутствия пены, и его, действительно, трудно приготовить идеально.

В нём используется меньше молока, что придаёт напитку более насыщенный вкус, хотя он содержит такое же количество эспрессо, как и латте. Молоко нужно готовить на пару, как и для латте, но с меньшим количеством воздуха, чтобы получить более насыщенный кофе.

Для флет-вайта требуется очень небольшое количество текстурированного молока – примерно 0,5 сантиметра. Вы должны иметь возможность донести его до стола, не пролив, но при этом он должен выглядеть блестящим и не рисковать пролиться в любой момент.

Эти два напитка похожи, но если вы хотите более крепкий напиток с более насыщенным вкусом эспрессо, то флет-вайт – ваш лучший выбор. Если же вы хотите чего-то более сладкого и мягкого, с более молочным вкусом, то латте – именно для вас.

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