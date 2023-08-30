Папа римський та кандидат у президенти США від республіканців Вівек Рамасвамі не можуть різнитися ще більше - за походженням, вихованням, поглядами та чим завгодно. Але вони говорять речі, які нам не подобаються - майже одночасно. Франциск каже про історичну "велич" Російської імперії, про спадщину Петра першого та Катерини другої. І закликає молодих росіян "бути гідними" цій спадщині. Рамасвамі готовий в разі свого обрання президентом США визнати окуповані території російськими і зняти з РФ санкції - начебто, щоб відірвати РФ від Китаю.

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Два дуже різних випадки від двох дуже різних людей. Втім, їх об'єднує бажання говорити з Кремлем і росіянами "через нашу голову", позитивне або нейтральне сприйняття РФ через історію або геополітику.

І це значить, що ми не змогли до них "достукатися", як не змогли достукатися до багатьох інших, менш помітних. А ще це значить, що нам потрібна окрема стратегія, як з такими працювати - геополітичними "реалістами" або фанатами російської історії та величі. Адже з ними логіка "ми захищаємо вас, а ви маєте захистити нас" не працює.

Наступний рік буде роком виборів в ЄС та США і "реалістів" буде все більше. "Фанати" російської історії теж піднімають голову. Наша задача - непублічно працювати з кожним, хто щось значить на Заході, інакше ми швидко отримаємо блокуючу меншість, що буде заважати збільшенню і навіть збереженню рівня нашої підтримки.

В нас немає часу на обурення та інші емоції, маємо його використати на спокійну та аргументовану - для них, а не тільки для нас, розмову.