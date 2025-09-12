'Этот вопрос не касается РЭБ': в Генштабе сказали, будут ли глушить мобильную связь во время воздушных тревог

Украинские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не влияют на работу мобильной связи во время воздушных атак врага. Однако при определенных обстоятельствах такая потребность может возникнуть и тогда это будут делать мобильные операторы.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в Генеральном штабе ВСУ. По его словам, там не планируют создавать средства, которые масштабно влияют на работу мобильного интернета.

Гораздо проще делать это ограниченно за счет операторов мобильной связи.

"Этот вопрос не касается РЭБ, и мы непосредственного участия в этом не принимаем. Средств РЭБ, которые подавляют мобильную связь, у нас нет, и не планируем (этого делать. – Ред.), потому что это технически очень сложно. У мобильных операторов большое количество диапазонов, и сама мобильная связь устроена так, что подавить ее очень сложно. Да, мы имеем средства, чтобы заблокировать связь в пределах помещения или на 50-100 метров, но подавить связь на 1-2 километра очень сложно. Это больше вопрос к операторам связи", – рассказал собеседник СМИ.

Почему может возникнуть потребность в глушении мобильной связи и интернета

По словам старшего офицера, с которым общалось издание, в последнее время силы ПВО находят в сбитых вражеских БПЛА сим-карты мобильных операторов разных стран, в том числе и украинские. Они могут использоваться для наведения на цели.

Поэтому, по его мнению, может возникнуть необходимость блокировки отечественными операторами мобильного интернета во время воздушных тревог.

"Смысл в таких мерах есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации. Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV. Насколько оно будет применяться, будет зависеть от анализа сбитых дронов – есть ли там сим-карты и для чего они используются", – сказал военный.

Например, если БПЛА не имеет камеры, то становится понятно, что он выполнял функцию анализа ситуации и передачи данных, а для этого не нужна большая скорость интернета. Если же на нем была камера, то этот дрон использовал высокоскоростную передачу данных, и в этом случае есть смысл применять ограничения использования мобильной связи.

"Мы не знаем, чтобы будет завтра, возможно, они (россияне. – Ред.) массово будут применять БПЛА с использованием карточек украинских операторов", – добавил собеседник.

Как сообщал OBOZ.UA, после налета российских дронов на Польшу активно распространялся нарратив о якобы вине в этом Украины: мол, именно украинские РЭБ заставили дроны залететь на польскую территорию. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что реальная работа украинских систем РЭБ против Shahed-136 заключается в подавлении управления дронами.

В этом случае аппарат летит по прямой линии, без маневров и изменения высоты, пока не закончится топливо или его не собьют. Однако дроны, которые зашли в польское воздушное пространство, постоянно маневрировали и не пытались вернуться в Украину. Это свидетельствует, что их цели были предварительно заданы на территории Польши.

