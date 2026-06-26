Этот 5-секундный тест может спасти жизнь собаке во время жары: в чем дело

Наши домашние питомцы так же страдают от жары, как и мы, и есть кое-что, что должны сделать все владельцы, прежде чем выводить их на прогулку.

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Если у вас есть собака, вы знаете, как важно поддерживать ей прохладу в жаркую погоду. В отличие от людей, собаки не могут охлаждаться с помощью потоотделения, поэтому им часто сложнее регулировать температуру собственного тела, пишет OBOZ.UA.

Собаки могут получить тепловой удар так же, как и люди, но в зависимости от породы это иногда может привести к летальному исходу.

Владельцам рекомендуется выполнить быстрое пятисекундное задание, прежде чем выпускать собаку на улицу, что может спасти жизнь вашему питомцу в жаркие дни.

Собака может перейти от веселой игры к опасной для жизни чрезвычайной ситуации за считанные минуты. Обычно выгуливать собак безопасно, когда температура достигает 19 °C. Как только температура поднимается выше этого уровня, риск теплового удара возрастает.

Чтобы помочь вашим собакам избежать перегрева, рекомендуется прикоснуться тыльной стороной ладони к тротуару на пять секунд. Если поверхность слишком теплая, чтобы к ней прикоснуться, значит, она слишком горячая и для лап вашей собаки, поэтому лучше держать их подальше от горячей поверхности.

Лучше всего выгуливать собак в самое прохладное время суток, например, рано утром и вечером, чтобы свести к минимуму риск теплового удара.

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