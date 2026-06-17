«Это пространство, которое вдохновляет»: певец Khayat провёл мотивационный мастер-класс для детей в «Блогер Кемпи» Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова подводит итоги первой летней смены "Блогер-кемпа", организованной в рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины". В Закарпатье дети в возрасте 12–16 лет, пострадавшие от войны, смогли отдохнуть, оздоровиться и получили незабываемые впечатления.

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Особым событием смены стала вдохновляющая встреча с певцом Khayat. Он провел для детей мотивационный мастер-класс, рассказал участникам лагеря о своем пути к успеху, дал советы, как раскрыть свой потенциал и как уверенно идти к мечтам. По словам Khayat, участие в подобных инициативах особенно ценно для него:

"Для меня это важная инициатива, потому что я, как никто другой, знаю, как важно вовремя услышать нужные слова от нужного человека. Когда я был ребенком и у меня такой возможности не было, мне хочется дарить эту возможность другим".

Артист подчеркнул, что больше всего хотел донести до детей мысль об их ценности и уникальности.

"Подобные проекты очень положительно влияют на детей, потому что дают им пространство для творчества. Это пространство, которое вдохновляет, дает детям возможность раскрыть себя, найти своих единомышленников. На встрече меня поразило, насколько дети инициативны, открыты и позитивны, несмотря ни на что", – говорит певец.

После мастер-класса Khayat также исполнил свои хиты. Дети подпевали и танцевали, искренне поддерживая артиста. Эта встреча стала для участников лагеря возможностью не только пообщаться с известным артистом, но и получить важную мотивацию, поддержку и вдохновение для дальнейшего развития.

"Блогер Кемп" – это мероприятие, которое помогает украинской молодежи поверить в свои силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в свое будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы современности.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За годы деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.