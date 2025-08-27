Что надо сделать в августе, чтобы лаванда зацвела в следующем году: советы

Лаванда – одно из самых неприхотливых растений в саду. Она не только добавляет цвета и аромата, но и отпугивает вредителей, привлекает пчел и обладает успокаивающими свойствами. Однако, чтобы в следующем году она снова обильно зацвела, в августе необходимо выполнить несколько обязательных задач.

Видео дня

Эксперты отмечают: именно правильная обрезка определяет, будет ли куст густым и цветущим, или со временем превратится в "деревянистый" и слабый. Детали рассказало издание Express.

Удаление отцветших цветов

Первый шаг – аккуратно обрезать сухие цветоносы. Это не всегда обязательно, если вы регулярно ухаживаете за лавандой, но процедура поможет поддержать куст свежим и привлекательным. К тому же, она стимулирует новое отрастание и предотвращает истощение растения.

Правильная обрезка

Важнейшее правило – никогда не срезать до старых деревянистых стеблей, ведь они уже не восстанавливаются. Обрезать стоит только верхнюю зеленую часть, оставляя несколько сантиметров молодого прироста. Так вы стимулируете ветвление и будущее цветение, не вредя кусту.

Формирование куста

Август – идеальное время, чтобы придать лаванде правильную форму. Рекомендуется обрезать края немного короче, чем середину, чтобы создать равномерный купол. Такая форма не только эстетически привлекательна, но и облегчает дальнейший уход, ведь растение растет симметрично и густо.

Когда еще можно обрезать

Весна – лучшее время для глубокой обрезки, если есть новые побеги.

Лето – по желанию можно делать легкую подрезку после волны цветения.

Зима (до января) – позволяет полностью подготовить лаванду к следующему сезону и собрать урожай ароматных соцветий для сушки.

Правильный уход в августе гарантирует, что в следующем году лаванда:

будет компактной, шарообразной формы;

зацветет обильнее и продолжительнее;

не перерастет в "куст из голых веток" без цветов;

сохранится здоровой и долговечной в вашем саду.

Выполняя эти три простых шага вы закладываете основу для пышного цветения лаванды в следующем году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно пересаживать комнатные растения за пять простых шагов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.