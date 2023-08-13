Энергетики ДТЭК ликвидировали последствия обстрелов и вернули свет более 7 тыс. семей

За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет 7,2 тысячи семей в 15 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской области, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"За 11 и 12 августа аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети с разрешения военных попали в ряд повреждений и устранили их. Свет вновь восстановлен в 15 населенных пунктах для более 5 тысяч семей", – говорится в нем.

Также за два дня энергетикам компании удалось вернуть свет почти 2 тысячи семей на Днепропетровщине, также пострадавших от обстрелов.

Специалисты ДТЭК приступают к работам сразу, когда получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в июле ремонтные бригады ДТЭК вернули свет для 298 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за российских обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.